Овочевий чизкейк: такий десерт ви не спробуєте навіть у дорогому ресторані

Приготуйте, поки є гарбуз

Ніжний сирний чизкейк – ідеальний десерт для сімейних посиденьок із чаєм. Рецептів чізкейку існує дуже багато. Давайте сьогодні поекспериментуємо і приготуємо його з гарбузом.

Незвичайний рецепт пропонує Shuba. Для основи десерту ми візьмемо пісочне печиво та какао, а для самого чизкейк знадобиться пюре з гарбуза та кисломолочний сир. Яскравий десерт із ніжним смаком, легким солодким ароматом сподобається всім без винятку.

Як приготувати гарбузовий чизкейк

Інгредієнти на 8 порцій

Основа:

пісочне печиво — 150 г;

какао — 2 ч. л.;

масло вершкове 82% — 70 г.

Начинка

сир 5% — 600 г;

сметана 20% — 100 г;

гарбузове пюре — 300 г;

цукор — 150 г;

цукор ванільний — до свого смаку;

крохмаль кукурудзяний — 30 г;

яйце куряче, велике — 5 шт.

Спосіб приготування:

Печиво та какао відправте в чашу блендера, подрібніть у крихту. Додайте розтоплене вершкове масло, всі інгредієнти ретельно перемішайте. Отриману суміш перекладіть суміш у форму, сформуйте бортики та дно однакової довжини. Відправте в духовку на 7 хвилин при температурі 170°C. Для приготування начинки в чашу блендера відправте сир, гарбузове пюре, сметану, звичайний і ванільний цукор і збийте. Туди додайте кукурудзяний крохмаль, знову збийте до однорідного стану. В отриману масу додайте яйця і збийте вінчиком до однорідності. Начинку влийте в основу. На низ духовку поставте миску з окропом, сам чизкейк відправте випікатися в духовку на 110°C на 2,5 години.

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