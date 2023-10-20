Овочевий чизкейк: такий десерт ви не спробуєте навіть у дорогому ресторані
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Приготуйте, поки є гарбуз
Ніжний сирний чизкейк – ідеальний десерт для сімейних посиденьок із чаєм. Рецептів чізкейку існує дуже багато. Давайте сьогодні поекспериментуємо і приготуємо його з гарбузом.
Незвичайний рецепт пропонує Shuba. Для основи десерту ми візьмемо пісочне печиво та какао, а для самого чизкейк знадобиться пюре з гарбуза та кисломолочний сир. Яскравий десерт із ніжним смаком, легким солодким ароматом сподобається всім без винятку.
Як приготувати гарбузовий чизкейк
Інгредієнти на 8 порцій
Основа:
- пісочне печиво — 150 г;
- какао — 2 ч. л.;
- масло вершкове 82% — 70 г.
Начинка
- сир 5% — 600 г;
- сметана 20% — 100 г;
- гарбузове пюре — 300 г;
- цукор — 150 г;
- цукор ванільний — до свого смаку;
- крохмаль кукурудзяний — 30 г;
- яйце куряче, велике — 5 шт.
Спосіб приготування:
- Печиво та какао відправте в чашу блендера, подрібніть у крихту. Додайте розтоплене вершкове масло, всі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Отриману суміш перекладіть суміш у форму, сформуйте бортики та дно однакової довжини. Відправте в духовку на 7 хвилин при температурі 170°C.
- Для приготування начинки в чашу блендера відправте сир, гарбузове пюре, сметану, звичайний і ванільний цукор і збийте. Туди додайте кукурудзяний крохмаль, знову збийте до однорідного стану.
- В отриману масу додайте яйця і збийте вінчиком до однорідності. Начинку влийте в основу.
- На низ духовку поставте миску з окропом, сам чизкейк відправте випікатися в духовку на 110°C на 2,5 години.
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