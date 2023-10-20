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Овочевий чизкейк: такий десерт ви не спробуєте навіть у дорогому ресторані

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Друзі приходитимуть до вас на цей десерт
Друзі приходитимуть до вас на цей десерт. Фото shuba.life

Приготуйте, поки є гарбуз

Ніжний сирний чизкейк – ідеальний десерт для сімейних посиденьок із чаєм. Рецептів чізкейку існує дуже багато. Давайте сьогодні поекспериментуємо і приготуємо його з гарбузом.

Незвичайний рецепт пропонує Shuba. Для основи десерту ми візьмемо пісочне печиво та какао, а для самого чизкейк знадобиться пюре з гарбуза та кисломолочний сир. Яскравий десерт із ніжним смаком, легким солодким ароматом сподобається всім без винятку.

Як приготувати гарбузовий чизкейк

Інгредієнти на 8 порцій

Основа:

  • пісочне печиво — 150 г;
  • какао — 2 ч. л.;
  • масло вершкове 82% — 70 г.

Начинка

  • сир 5% — 600 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • гарбузове пюре — 300 г;
  • цукор — 150 г;
  • цукор ванільний — до свого смаку;
  • крохмаль кукурудзяний — 30 г;
  • яйце куряче, велике — 5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Печиво та какао відправте в чашу блендера, подрібніть у крихту. Додайте розтоплене вершкове масло, всі інгредієнти ретельно перемішайте.
  2. Отриману суміш перекладіть суміш у форму, сформуйте бортики та дно однакової довжини. Відправте в духовку на 7 хвилин при температурі 170°C.
  3. Для приготування начинки в чашу блендера відправте сир, гарбузове пюре, сметану, звичайний і ванільний цукор і збийте. Туди додайте кукурудзяний крохмаль, знову збийте до однорідного стану.
  4. В отриману масу додайте яйця і збийте вінчиком до однорідності. Начинку влийте в основу.
  5. На низ духовку поставте миску з окропом, сам чизкейк відправте випікатися в духовку на 110°C на 2,5 години.

Рекомендуємо також приготувати японський чизкейк за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте приголомшливий десерт швидко та просто.

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