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Такими "гніздами" ви здивуєте навіть друга-кухаря: незвичайний рецепт котлет

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оригінальна страва із простих продуктів
Оригінальна страва із простих продуктів. Фото tsn.ua

Ви більше не захочете готувати по-іншому

Якщо вдома є трохи фаршу, питання з вечерею для сім’ї вирішено. Соковиті, ароматні, із золотистою скоринкою — що може бути краще за домашні котлети ?

А що робити, якщо всі рецепти вже перепробувано? Правильно експериментувати. Сьогодні разом із "ТСН" ми приготуємо незвичайний варіант домашніх котлет — м’ясні гнізда. Саме завдяки зовнішньому вигляду звичайні котлетки перетворюються на оригінальну страву, яку можна подавати навіть на святковий стіл. За рецептом точно вишикуються в чергу всі ваші друзі.

Як приготувати м’ясні гнізда

Інгредієнти:

  • фарш свинячий — 800 г;
  • крупа манна — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сир твердий — 200 г;
  • помідор — 2 шт.;
  • майонез;
  • чорний перець мелений;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте усі інгредієнти. Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.
  2. У фарш додайте яйце, крупу манну, перець, сіль. Все ретельно перемішайте та відбийте.
  3. З підготовленого фаршу формуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть серединку майонезом, покладіть помідор і посипте сиром.
  4. Деко застеліть пергаментом і викладіть гнізда. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте котлетки на 35-40 хвилин.

Готові котлетки за бажанням посипте зеленню і подавайте з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома