Такими "гніздами" ви здивуєте навіть друга-кухаря: незвичайний рецепт котлет
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Якщо вдома є трохи фаршу, питання з вечерею для сім’ї вирішено. Соковиті, ароматні, із золотистою скоринкою — що може бути краще за домашні котлети ?
А що робити, якщо всі рецепти вже перепробувано? Правильно експериментувати. Сьогодні разом із "ТСН" ми приготуємо незвичайний варіант домашніх котлет — м’ясні гнізда. Саме завдяки зовнішньому вигляду звичайні котлетки перетворюються на оригінальну страву, яку можна подавати навіть на святковий стіл. За рецептом точно вишикуються в чергу всі ваші друзі.
Як приготувати м’ясні гнізда
Інгредієнти:
- фарш свинячий — 800 г;
- крупа манна — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- помідор — 2 шт.;
- майонез;
- чорний перець мелений;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Підготуйте усі інгредієнти. Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.
- У фарш додайте яйце, крупу манну, перець, сіль. Все ретельно перемішайте та відбийте.
- З підготовленого фаршу формуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть серединку майонезом, покладіть помідор і посипте сиром.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть гнізда. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте котлетки на 35-40 хвилин.
Готові котлетки за бажанням посипте зеленню і подавайте з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.