Такими "гніздами" ви здивуєте навіть друга-кухаря: незвичайний рецепт котлет

Ви більше не захочете готувати по-іншому

Якщо вдома є трохи фаршу, питання з вечерею для сім’ї вирішено. Соковиті, ароматні, із золотистою скоринкою — що може бути краще за домашні котлети ?

А що робити, якщо всі рецепти вже перепробувано? Правильно експериментувати. Сьогодні разом із "ТСН" ми приготуємо незвичайний варіант домашніх котлет — м’ясні гнізда. Саме завдяки зовнішньому вигляду звичайні котлетки перетворюються на оригінальну страву, яку можна подавати навіть на святковий стіл. За рецептом точно вишикуються в чергу всі ваші друзі.

Як приготувати м’ясні гнізда

Інгредієнти:

фарш свинячий — 800 г;

крупа манна — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

сир твердий — 200 г;

помідор — 2 шт.;

майонез;

чорний перець мелений;

сіль.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями. У фарш додайте яйце, крупу манну, перець, сіль. Все ретельно перемішайте та відбийте. З підготовленого фаршу формуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть серединку майонезом, покладіть помідор і посипте сиром. Деко застеліть пергаментом і викладіть гнізда. Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте котлетки на 35-40 хвилин.

Готові котлетки за бажанням посипте зеленню і подавайте з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.