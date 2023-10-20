Всього три простих продукти — і твердий сир вийде краще за магазинний
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Ви будете впевнені у його якості
Твердий сир – неймовірно смачний та корисний продукт. Це також важливий інгредієнт багатьох страв.
Якщо ви з якоїсь причини сумніваєтеся у магазинному сирі, то можна приготувати його в домашніх умовах лише з трьох інгредієнтів. Для цього вам не потрібні навички професійного сировара, десятки продуктів та спецій. Рецепт Foodoboz — нескладний, з ним впорається навіть кулінар-початківець. В результаті у вас буде продукт, який у рази смачніший, корисніший і дешевший за магазинний. Спробуйте і ви більше ніколи не купите сир.
Як приготувати твердий сир вдома
Інгредієнти:
- молоко — 1 л;
- сметана 20% — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Молоко доведіть до кипіння та додайте туди сіль.
- Яйця змішайте зі сметаною та додайте в молоко.
- Отриману суміш доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин до появи великих пластівців.
- Друшляк вистеліть 2 шарами марлі та процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та вантаж вагою 1-2 кг. Залишіть у такому положенні до повного остигання. Домашній сир готовий, насолоджуйтесь!
Раніше ми розповідали, як приготувати домашній крем-сир. Це настільки смачно, що ви готуватимете його кожен день!