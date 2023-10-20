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Всього три простих продукти — і твердий сир вийде краще за магазинний

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачний та корисний сир без клопоту та суєти
Смачний та корисний сир без клопоту та суєти. Фото shuba.life

Ви будете впевнені у його якості

Твердий сир – неймовірно смачний та корисний продукт. Це також важливий інгредієнт багатьох страв.

Якщо ви з якоїсь причини сумніваєтеся у магазинному сирі, то можна приготувати його в домашніх умовах лише з трьох інгредієнтів. Для цього вам не потрібні навички професійного сировара, десятки продуктів та спецій. Рецепт Foodoboz — нескладний, з ним впорається навіть кулінар-початківець. В результаті у вас буде продукт, який у рази смачніший, корисніший і дешевший за магазинний. Спробуйте і ви більше ніколи не купите сир.

Як приготувати твердий сир вдома

Інгредієнти:

  • молоко — 1 л;
  • сметана 20% — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Молоко доведіть до кипіння та додайте туди сіль.
  2. Яйця змішайте зі сметаною та додайте в молоко.
  3. Отриману суміш доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин до появи великих пластівців.
  4. Друшляк вистеліть 2 шарами марлі та процідіть масу. Зверху покладіть блюдце та вантаж вагою 1-2 кг. Залишіть у такому положенні до повного остигання. Домашній сир готовий, насолоджуйтесь!

Раніше ми розповідали, як приготувати домашній крем-сир. Це настільки смачно, що ви готуватимете його кожен день!

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#Рецепт #Сир #Готуємо вдома