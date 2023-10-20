У сто разів краще за будь-яку дорогу рибу: найсмачніший спосіб посмажити карасі

Бюджетну страву приготувати дуже просто

Карасі — одна з найсмачніших риб. Ми вже готували смачний одеський борщ із карасями, тепер спробуємо приготувати їх у незвичайному соусі.

Smachnonews пропонує їх підсмажити, а потім запекти в сметані. Смак вийде карколомним: ніжні, соковиті із золотистою скоринкою вони закохають у себе кожного.

Як приготувати карасі в сметані

Інгредієнти на 2 порції:

600 грамів карасів;

4 ст. л. вершкового масла;

1 ст. л. пшеничних сухарів;

2 ст. л. пшеничного борошна;

1,5 склянки сметани;

1 кг картоплі;

перець, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рибу ретельно очистьте від луски та плавників, видаліть нутрощі та зябра. Промийте карасів під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками, натріть їх спеціями й обваляйте в борошні з усіх боків. На сковороді розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до золотистого кольору. Підсмажену рибу обкладіть кружальцями смаженої картоплі, залийте сметаною, посипте пшеничними сухарями та збризкайте розтопленим вершковим маслом. Надішліть рибу запікатися в розігрітій до 160 градусів духовці на 20 – 30 хвилин

Рекомендуємо також посмажити рибу на хлібі за рецептом "Телеграфа". Ця страва не вимагатиме багато сил на приготування.