У сто разів краще за будь-яку дорогу рибу: найсмачніший спосіб посмажити карасі
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Бюджетну страву приготувати дуже просто
Карасі — одна з найсмачніших риб. Ми вже готували смачний одеський борщ із карасями, тепер спробуємо приготувати їх у незвичайному соусі.
Smachnonews пропонує їх підсмажити, а потім запекти в сметані. Смак вийде карколомним: ніжні, соковиті із золотистою скоринкою вони закохають у себе кожного.
Як приготувати карасі в сметані
Інгредієнти на 2 порції:
- 600 грамів карасів;
- 4 ст. л. вершкового масла;
- 1 ст. л. пшеничних сухарів;
- 2 ст. л. пшеничного борошна;
- 1,5 склянки сметани;
- 1 кг картоплі;
- перець, сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Рибу ретельно очистьте від луски та плавників, видаліть нутрощі та зябра. Промийте карасів під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками, натріть їх спеціями й обваляйте в борошні з усіх боків.
- На сковороді розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до золотистого кольору.
- Підсмажену рибу обкладіть кружальцями смаженої картоплі, залийте сметаною, посипте пшеничними сухарями та збризкайте розтопленим вершковим маслом.
- Надішліть рибу запікатися в розігрітій до 160 градусів духовці на 20 – 30 хвилин
Рекомендуємо також посмажити рибу на хлібі за рецептом "Телеграфа". Ця страва не вимагатиме багато сил на приготування.