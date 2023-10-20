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У сто разів краще за будь-яку дорогу рибу: найсмачніший спосіб посмажити карасі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рибка вийде просто чудовою
Рибка вийде просто чудовою. Фото 1000.menu

Бюджетну страву приготувати дуже просто

Карасі — одна з найсмачніших риб. Ми вже готували смачний одеський борщ із карасями, тепер спробуємо приготувати їх у незвичайному соусі.

Smachnonews пропонує їх підсмажити, а потім запекти в сметані. Смак вийде карколомним: ніжні, соковиті із золотистою скоринкою вони закохають у себе кожного.

Як приготувати карасі в сметані

Інгредієнти на 2 порції:

  • 600 грамів карасів;
  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 1 ст. л. пшеничних сухарів;
  • 2 ст. л. пшеничного борошна;
  • 1,5 склянки сметани;
  • 1 кг картоплі;
  • перець, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Рибу ретельно очистьте від луски та плавників, видаліть нутрощі та зябра. Промийте карасів під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками, натріть їх спеціями й обваляйте в борошні з усіх боків.
  2. На сковороді розігрійте 1 столову ложку олії та обсмажте карасі до золотистого кольору.
  3. Підсмажену рибу обкладіть кружальцями смаженої картоплі, залийте сметаною, посипте пшеничними сухарями та збризкайте розтопленим вершковим маслом.
  4. Надішліть рибу запікатися в розігрітій до 160 градусів духовці на 20 – 30 хвилин

Рекомендуємо також посмажити рибу на хлібі за рецептом "Телеграфа". Ця страва не вимагатиме багато сил на приготування.

Теги:
#Рецепт #Риба #Готуємо вдома