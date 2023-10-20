Секретний рецепт найкращих оладок: ідеально для сніданку

Ніхто не встане з-за столу, доки тарілка не стане порожньою

Яка б пора року не була за вікном, повітряні та ніжні на смак оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Ми із задоволенням ласуємо і солодкими, і солоними оладками.

Сьогодні пропонуємо вам разом з "ТСН" приготувати оладки цибулі. Ця унікальна страва при мінімальному наборі простих доступних продуктів здивує вас своїм неповторним смаком. А якщо ви приправите тісто ароматними травами, вони ще більше збагатять улюблену страву.

Як приготувати оладки цибулі

Інгредієнти:

3 цибулини;

2 яйця;

3 ст. л. сметани (можна замінити кефіром, натуральним йогуртом або кислим молоком);

3 ст. л. борошна;

0,5 ч. л. цукру;

рослинна олія;

чорний мелений перець;

сіль.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте, помийте, дрібно поріжте і залийте окропом на пару хвилин, після чого процідіть і відіжміть. Яйця трохи збийте та з’єднайте зі сметаною. В масу додайте сметану і все ретельно перемішайте. В отриману масу додайте цибулю, цукор. Поперчіть, посоліть, перемішайте все і залиште в теплому місці на 10-15 хвилин. Розігрійте сковороду з олією та столовою ложкою викладіть готове тісто. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до появи золотистої скоринки.

Подавайте оладки цибулі з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!