Секретний рецепт найкращих оладок: ідеально для сніданку
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Ніхто не встане з-за столу, доки тарілка не стане порожньою
Яка б пора року не була за вікном, повітряні та ніжні на смак оладки – це завжди гарна ідея для початку дня. Ми із задоволенням ласуємо і солодкими, і солоними оладками.
Сьогодні пропонуємо вам разом з "ТСН" приготувати оладки цибулі. Ця унікальна страва при мінімальному наборі простих доступних продуктів здивує вас своїм неповторним смаком. А якщо ви приправите тісто ароматними травами, вони ще більше збагатять улюблену страву.
Як приготувати оладки цибулі
Інгредієнти:
- 3 цибулини;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. сметани (можна замінити кефіром, натуральним йогуртом або кислим молоком);
- 3 ст. л. борошна;
- 0,5 ч. л. цукру;
- рослинна олія;
- чорний мелений перець;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистьте, помийте, дрібно поріжте і залийте окропом на пару хвилин, після чого процідіть і відіжміть.
- Яйця трохи збийте та з’єднайте зі сметаною. В масу додайте сметану і все ретельно перемішайте.
- В отриману масу додайте цибулю, цукор. Поперчіть, посоліть, перемішайте все і залиште в теплому місці на 10-15 хвилин.
- Розігрійте сковороду з олією та столовою ложкою викладіть готове тісто. Смажте оладки на середньому вогні з обох боків до появи золотистої скоринки.
Подавайте оладки цибулі з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!