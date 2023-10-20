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Не з м’яса: як здивувати близьких незвичайними голубцями

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У цьому рецепті смачно поєднуються овочі, рис та риба
У цьому рецепті смачно поєднуються овочі, рис та риба. Фото shuba.life

Для любителів незвичайних страв

Голубці — одна з найпопулярніших страв, яка підходить і для сімейного обіду, і для святкового столу. Найбільш популярною начинкою для капустяного листя є м’ясо — фарш або рубана свинина, яловичина, курка або баранина зі спеціями, цибулею та морквою. А щоб заощадити час, ми готуємо ліниві голубці

Сьогодні разом із Shuba приготуємо ліниві голубці з незвичайною начинкою — рибою. Для такої страви підійде будь-яка риба, головне ретельно вибрати кісточки або взяти готове рибне філе. Рис має бути крохмальним, з круглими зернами.

Як приготувати ледачі голубці з рибою

Інгредієнти на 4 порції:

  • рис круглозернистий — 150 г;
  • вода — 300 мл;
  • риба біла, філе — 500 г;
  • сіль — 0.5 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • капуста білокачанна — 500 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • масло вершкове 73% — 50 г;
  • олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • томати — 3 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Рис відваріть у підколінній воді до готовності.
  2. Рибне філе дрібно наріжте, посоліть, поперчіть та перемішайте.
  3. Цибулю, моркву наріжте крупно. Капусту нашаткуйте, але залиште кілька листів — проваріть їх у киплячій воді 2-3 хвилини.
  4. У сковороді змішайте вершкове масло і 2 столові ложки рослинної олії. До м’якості посмажте цибулю, додайте моркву і готуйте 2-3 хвилини. До овочів додайте капусту, перемішайте все і готуйте близько 5 хвилин. Залишіть остигати.
  5. Рис, овочі, рибу та м’ясо змішайте, додайте сіль, перець. Все перемішайте та з отриманого фаршу сформуйте котлети.
  6. Форму для запікання змастіть олією, застеліть капустяним листям і викладіть ліниві голубці одним шаром.
  7. Томати розріжте навпіл чи чотири частини, натріть на тертці. Отримане томатне пюре розкладете на голубцях, полийте водою — вони мають бути покриті більш ніж наполовину. Притопіть у соус лаврове листя.
  8. Голубці запікайте в духовці 40-50 хвилин за температури 180°C.

Рекомендуємо приготувати також голубці по-румунськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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