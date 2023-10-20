Не з м’яса: як здивувати близьких незвичайними голубцями
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Для любителів незвичайних страв
Голубці — одна з найпопулярніших страв, яка підходить і для сімейного обіду, і для святкового столу. Найбільш популярною начинкою для капустяного листя є м’ясо — фарш або рубана свинина, яловичина, курка або баранина зі спеціями, цибулею та морквою. А щоб заощадити час, ми готуємо ліниві голубці
Сьогодні разом із Shuba приготуємо ліниві голубці з незвичайною начинкою — рибою. Для такої страви підійде будь-яка риба, головне ретельно вибрати кісточки або взяти готове рибне філе. Рис має бути крохмальним, з круглими зернами.
Як приготувати ледачі голубці з рибою
Інгредієнти на 4 порції:
- рис круглозернистий — 150 г;
- вода — 300 мл;
- риба біла, філе — 500 г;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- капуста білокачанна — 500 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- масло вершкове 73% — 50 г;
- олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- томати — 3 шт.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Рис відваріть у підколінній воді до готовності.
- Рибне філе дрібно наріжте, посоліть, поперчіть та перемішайте.
- Цибулю, моркву наріжте крупно. Капусту нашаткуйте, але залиште кілька листів — проваріть їх у киплячій воді 2-3 хвилини.
- У сковороді змішайте вершкове масло і 2 столові ложки рослинної олії. До м’якості посмажте цибулю, додайте моркву і готуйте 2-3 хвилини. До овочів додайте капусту, перемішайте все і готуйте близько 5 хвилин. Залишіть остигати.
- Рис, овочі, рибу та м’ясо змішайте, додайте сіль, перець. Все перемішайте та з отриманого фаршу сформуйте котлети.
- Форму для запікання змастіть олією, застеліть капустяним листям і викладіть ліниві голубці одним шаром.
- Томати розріжте навпіл чи чотири частини, натріть на тертці. Отримане томатне пюре розкладете на голубцях, полийте водою — вони мають бути покриті більш ніж наполовину. Притопіть у соус лаврове листя.
- Голубці запікайте в духовці 40-50 хвилин за температури 180°C.
Рекомендуємо приготувати також голубці по-румунськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!