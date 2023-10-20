Таку курочку з’їдять до останнього шматочка прямо зі сковороди

Близькі точно попросять ще

Куряче філе – відмінний інгредієнт для багатьох страв. Якщо ви вже готували його з лимонним соком, то цей рецепт для вас.

Якщо приготувати куряче філе за рецептом "Це Смак", воно вийде дуже соковитим і з неймовірно яскравим смаком. А хрусткі шматочки рум’яного бекону будуть відтіняти ніжність філе.

Для маринаду гірчицю потрібно брати помірної гостроти, мед з м’яким смаком – липовий чи квітковий, вершки підійдуть 15-20%. Готувати цю смакоту краще в товстостінній сковороді — вона краще утримує і рівномірно розподіляє тепло.

Як приготувати куряче філе у вершково-гірчичному соусі

Інгредієнти:

часник – 2 зубчики;

мед – 3 ст. л.;

гірчиця – 3 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

куряче філе – 800 г;

бекон – 100 г;

вершки – 200 мл;

сіль, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для маринаду подрібніть очищений часник, додайте мед, гірчицю, оливкову олію, сіль і ретельно перемішайте. Куряче філе помийте, залийте маринадом, залиште щонайменше на годину. Бекон наріжте на шматочки, підрум’яньте на сковороді, покладіть на паперовий рушник. Не видаляючи жиру зі сковороди, відправте куряче філе та обсмажте його по 4 хвилини з обох боків, додайте маринад, вершки й протушкуйте під кришкою 15 хвилин. Подавайте готове філе, посипавши шматочками бекону та подрібненою петрушкою.

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