Таку курочку з’їдять до останнього шматочка прямо зі сковороди
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Близькі точно попросять ще
Куряче філе – відмінний інгредієнт для багатьох страв. Якщо ви вже готували його з лимонним соком, то цей рецепт для вас.
Якщо приготувати куряче філе за рецептом "Це Смак", воно вийде дуже соковитим і з неймовірно яскравим смаком. А хрусткі шматочки рум’яного бекону будуть відтіняти ніжність філе.
Для маринаду гірчицю потрібно брати помірної гостроти, мед з м’яким смаком – липовий чи квітковий, вершки підійдуть 15-20%. Готувати цю смакоту краще в товстостінній сковороді — вона краще утримує і рівномірно розподіляє тепло.
Як приготувати куряче філе у вершково-гірчичному соусі
Інгредієнти:
- часник – 2 зубчики;
- мед – 3 ст. л.;
- гірчиця – 3 ст. л.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- куряче філе – 800 г;
- бекон – 100 г;
- вершки – 200 мл;
- сіль, петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Для маринаду подрібніть очищений часник, додайте мед, гірчицю, оливкову олію, сіль і ретельно перемішайте.
- Куряче філе помийте, залийте маринадом, залиште щонайменше на годину.
- Бекон наріжте на шматочки, підрум’яньте на сковороді, покладіть на паперовий рушник.
- Не видаляючи жиру зі сковороди, відправте куряче філе та обсмажте його по 4 хвилини з обох боків, додайте маринад, вершки й протушкуйте під кришкою 15 хвилин.
- Подавайте готове філе, посипавши шматочками бекону та подрібненою петрушкою.
Рекомендуємо приготувати м’ясний рулет із курячого філе за рецептом "Телеграфа". Смачного.