Зробить будь-яке м’ясо ідеальним: готуємо томатну підливу як у садочку
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Важко уявити сімейний обід чи святковий стіл без м’ясних страв. У кожного кулінара є свої способи як покращити смак улюблених котлет або курячої грудки.
Будь-яка м’ясна страва стане набагато смачнішою з томатним соусом "як у дитинстві" за рецептом "УНІАН". На відміну від магазинних заправок ви точно будете впевнені у складі підливи. Готувати її простіше нікуди, а результат вас приємно здивує.
Як приготувати томатну підливу до м’яса.
Інгредієнти:
- томатна паста — 250 мл;
- вода — 200 мл;
- часник — 3 зубчики;
- базилік зелений — 1 пучок;
- хмелі-сунелі — 2 ч. л;
- цукор — 2 ч. л;
- перець чорний свіжомелений, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Листя базиліку зніміть з гілочок, поверніть у трубочку і наріжте ножем на смужки.
- Часник очистьте, пропустіть через прес або подрібніть ножем. На розігріту сковороду викладіть томатну пасту, обсмажте 1-2 хвилини на сильному вогні та влийте воду. Отриману масу перемішайте до однорідного стану.
- Коли маса почне закипати, додайте часник, базилік, хмелі-сунелі, цукор, перець та сіль. Все перемішайте, випаруйте до консистенції і подавайте на стіл.
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