У цих дерунах немає ні грама картоплі: хитрий рецепт улюбленої страви

Гідна заміна на класичну страву

Хрумкі деруни — це одна з найулюбленіших серед українців страв з картоплі. Їх люблять і дорослі, і діти. З мінімальної кількості інгредієнтів виходить дуже ситна та смачна страва.

У класичному рецепті обов’язково присутня картопля, цибуля, яйця та приправи. Shuba пропонує приготувати деруни з моркви. На цю корисну страву вам не знадобиться багато часу, лише півгодини — і деруни на столі. Вони сподобаються навіть найвибагливішим діткам.

Як приготувати деруни з моркви

Інгредієнти на 2 порції:

морква — 250 г;

борошно пшеничне — 50 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль, сік лимона, олія соняшникова — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Моркву помийте, почистьте і натріть на тертці. Додайте до неї яйце, все перемішайте. До отриманої маси додайте борошно, посоліть на свій смак і все добре перемішайте. Після цього додайте лимонний сік, знову все перемішайте. На сковороді розігрійте олію і ложкою викладайте тісто на сковороду невеликими дерунами. Обсмажте їх із двох сторін на середньому вогні до золотистості та готовності – на це у вас піде 5-10 хвилин. Готові деруни покладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Подавайте морквяні деруни із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.