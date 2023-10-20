У цих дерунах немає ні грама картоплі: хитрий рецепт улюбленої страви
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Гідна заміна на класичну страву
Хрумкі деруни — це одна з найулюбленіших серед українців страв з картоплі. Їх люблять і дорослі, і діти. З мінімальної кількості інгредієнтів виходить дуже ситна та смачна страва.
У класичному рецепті обов’язково присутня картопля, цибуля, яйця та приправи. Shuba пропонує приготувати деруни з моркви. На цю корисну страву вам не знадобиться багато часу, лише півгодини — і деруни на столі. Вони сподобаються навіть найвибагливішим діткам.
Як приготувати деруни з моркви
Інгредієнти на 2 порції:
- морква — 250 г;
- борошно пшеничне — 50 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сіль, сік лимона, олія соняшникова — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Моркву помийте, почистьте і натріть на тертці. Додайте до неї яйце, все перемішайте.
- До отриманої маси додайте борошно, посоліть на свій смак і все добре перемішайте. Після цього додайте лимонний сік, знову все перемішайте.
- На сковороді розігрійте олію і ложкою викладайте тісто на сковороду невеликими дерунами. Обсмажте їх із двох сторін на середньому вогні до золотистості та готовності – на це у вас піде 5-10 хвилин.
- Готові деруни покладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.
Подавайте морквяні деруни із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.