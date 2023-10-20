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Один інгредієнт і три хвилини часу: найсмачніша гречка готується саме так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Досвідчені кулінари варять кашу саме за цим рецептом
Досвідчені кулінари варять кашу саме за цим рецептом. Фото Freepik

Від такої гречки ніхто не відмовиться

Гречана каша – смачна та корисна крупа. Цю популярну кашу готують з м’ясом, овочами, просто відварюють, навіть готують із нею котлети, вареники, пироги та пиріжки.

Здавалося б, у приготуванні гречки немає нічого складного. Але досить часто вона виходить сухою. Разом з Ukr.Media розповімо, як приготувати смачну та корисну гречану кашу лише за три хвилини. І для цього вам знадобиться лише кілька простих продуктів. У рецепті важливо дотримуватись співвідношення гречки та води — 1:2, а інші інгредієнти можна додавати на свій розсуд. Спробуйте – і ви готуватимете гречку тільки так!

Як швидко зварити гречану кашу

Інгредієнти:

  • гречана крупа;
  • вода;
  • сіль;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування:

  1. Гречану крупу перебираємо та 2-3 рази промиваємо водою. Відправляємо крупу в каструлю та заливаємо водою у співвідношенні 1:2.
  2. Гречку солимо та залишаємо крупу з водою на ніч.
  3. Вранці гречка буде майже готова до вживання – її необхідно лише проварити буквально протягом 3-5 хвилин під кришкою на помірному вогні та додати вершкове масло на свій смак.

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#Рецепт #Гречка #Гречана каша #Готуємо вдома