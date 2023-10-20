Завжди триматимете баночку квасолі в шафі: смачний салат з бобовими без майонезу
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Ситний та смачний салат із квасолі з огірками для перекусу або повноцінної вечері
Квасоля є універсальним та дуже смачним продуктом. З неї можна приготувати не тільки ситні та смачні супи, але й використовувати для приготування найсмачніших салатів.
Салат з квасолею та маринованими огірками готується дуже просто та швидко з’їдається. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смак".
Як приготувати салат з квасолею?
Інгредієнти:
- Морква – 1-2 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Квасоля консервована — 400 г
- Мариновані огірки — 1-2 шт.
- Рослинна олія
- Сіль, перець за смаком
- Паприка – 1 ч. л.
- Хмелі-сунелі — 0.5 ч. л.
- Часник – 2-5 зуб.
- Цукор (щіпка)
Спосіб приготування:
- Цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії. Її можна взяти трохи більше, ніж зазвичай. Додати щіпку цукру.
- Додати натерту на великій тертці моркву, обсмажити.
- Додати паприку та хмелі-сунелі, сіль, перемішати.
- Залишити овочі охолонути.
- З квасолі злити рідину, промити під холодною водою, дати стекти зайвій воді.
- У миску висипати овочі зі сковороди разом з олією.
- Додати нарізані огірки.
- Додати квасолю.
- Додати видавлений через прес часник.
- Перемішати, за необхідності досолити.
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