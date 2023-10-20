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Завжди триматимете баночку квасолі в шафі: смачний салат з бобовими без майонезу

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Наскільки салат швидко готується, настільки ж швидко і з’їдається
Наскільки салат швидко готується, настільки ж швидко і з’їдається. Фото vkusnyashka.net

Ситний та смачний салат із квасолі з огірками для перекусу або повноцінної вечері

Квасоля є універсальним та дуже смачним продуктом. З неї можна приготувати не тільки ситні та смачні супи, але й використовувати для приготування найсмачніших салатів.

Салат з квасолею та маринованими огірками готується дуже просто та швидко з’їдається. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смак".

Як приготувати салат з квасолею?

Інгредієнти:

  • Морква – 1-2 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Квасоля консервована — 400 г
  • Мариновані огірки — 1-2 шт.
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець за смаком
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Хмелі-сунелі — 0.5 ч. л.
  • Часник – 2-5 зуб.
  • Цукор (щіпка)

Спосіб приготування:

  1. Цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії. Її можна взяти трохи більше, ніж зазвичай. Додати щіпку цукру.
  2. Додати натерту на великій тертці моркву, обсмажити.
  3. Додати паприку та хмелі-сунелі, сіль, перемішати.
  4. Залишити овочі охолонути.
  5. З квасолі злити рідину, промити під холодною водою, дати стекти зайвій воді.
  6. У миску висипати овочі зі сковороди разом з олією.
  7. Додати нарізані огірки.
  8. Додати квасолю.
  9. Додати видавлений через прес часник.
  10. Перемішати, за необхідності досолити.

А якщо ви любите квасолю, рекомендуємо також приготувати легку закуску із консервованої квасолі за 15 хвилин за рецептом "Телеграфа". Завдяки насиченому смаку вона завжди буде доречною на столі.

Теги:
#Салат #Квасоля #Огірки #Готуємо вдома