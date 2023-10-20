Завжди триматимете баночку квасолі в шафі: смачний салат з бобовими без майонезу

Ситний та смачний салат із квасолі з огірками для перекусу або повноцінної вечері

Квасоля є універсальним та дуже смачним продуктом. З неї можна приготувати не тільки ситні та смачні супи, але й використовувати для приготування найсмачніших салатів.

Салат з квасолею та маринованими огірками готується дуже просто та швидко з’їдається. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смак".

Як приготувати салат з квасолею?

Інгредієнти:

Морква – 1-2 шт.

Цибуля — 1 шт.

Квасоля консервована — 400 г

Мариновані огірки — 1-2 шт.

Рослинна олія

Сіль, перець за смаком

Паприка – 1 ч. л.

Хмелі-сунелі — 0.5 ч. л.

Часник – 2-5 зуб.

Цукор (щіпка)

Спосіб приготування:

Цибулю довільно нарізати, обсмажити на олії. Її можна взяти трохи більше, ніж зазвичай. Додати щіпку цукру. Додати натерту на великій тертці моркву, обсмажити. Додати паприку та хмелі-сунелі, сіль, перемішати. Залишити овочі охолонути. З квасолі злити рідину, промити під холодною водою, дати стекти зайвій воді. У миску висипати овочі зі сковороди разом з олією. Додати нарізані огірки. Додати квасолю. Додати видавлений через прес часник. Перемішати, за необхідності досолити.

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