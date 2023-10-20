Зкупите весь сир в супермаркеті: сирні пончики нашвидкуруч
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Сирні кульки з хрусткою золотистою скоринкою – перед такими ласощами складно встояти
Із сиру можна приготувати безліч смачних страв, серед яких рогалики та запіканка. Сирні пончики — це ще один чудовий спосіб нагодувати сиром дітей, які його не люблять.
Готувати такі пончики надзвичайно просто, а результат вас вразить. Рецептом поділилися на порталі "Українська ґаздиня".
Як приготувати сирні пончики
Інгредієнти:
- Сир – 400 г
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Борошно – 200-220 г.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Олія – для смаження
Спосіб приготування:
- До сиру додати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішати.
- Всипати борошно, перемішати.
- Додати соду, перемішати.
- Тісто викласти на робочу поверхню присипану борошном, замісити.
- Розділити тісто на 4 частини, кожну частину розкотити та нарізати на маленькі шматочки.
- Тісто скотити в кульки та викласти в каструлю із розігрітою олією, смажити до золотистої скоринки.
- Кульки викласти на паперовий рушник, за бажанням присипати цукровою пудрою.
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