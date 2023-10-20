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Зкупите весь сир в супермаркеті: сирні пончики нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Сирні пончики можна легко приготувати вдома
Сирні пончики можна легко приготувати вдома. Фото gazdynja.com

Сирні кульки з хрусткою золотистою скоринкою – перед такими ласощами складно встояти

Із сиру можна приготувати безліч смачних страв, серед яких рогалики та запіканка. Сирні пончики — це ще один чудовий спосіб нагодувати сиром дітей, які його не люблять.

Готувати такі пончики надзвичайно просто, а результат вас вразить. Рецептом поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати сирні пончики

Інгредієнти:

  • Сир – 400 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Ванільний цукор – 1 ч. л.
  • Борошно – 200-220 г.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Олія – для смаження

Спосіб приготування:

  1. До сиру додати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішати.
  2. Всипати борошно, перемішати.
  3. Додати соду, перемішати.
  4. Тісто викласти на робочу поверхню присипану борошном, замісити.
  5. Розділити тісто на 4 частини, кожну частину розкотити та нарізати на маленькі шматочки.
  6. Тісто скотити в кульки та викласти в каструлю із розігрітою олією, смажити до золотистої скоринки.
  7. Кульки викласти на паперовий рушник, за бажанням присипати цукровою пудрою.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо приготувати пишну сирну ватрушку за рецептом "Телеграфа". Випічка здивує вас ароматом та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.

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#Сир #Пончики #Готуємо вдома