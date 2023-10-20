Зкупите весь сир в супермаркеті: сирні пончики нашвидкуруч

Сирні кульки з хрусткою золотистою скоринкою – перед такими ласощами складно встояти

Із сиру можна приготувати безліч смачних страв, серед яких рогалики та запіканка. Сирні пончики — це ще один чудовий спосіб нагодувати сиром дітей, які його не люблять.

Готувати такі пончики надзвичайно просто, а результат вас вразить. Рецептом поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати сирні пончики

Інгредієнти:

Сир – 400 г

Яйця – 2 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Борошно – 200-220 г.

Розпушувач – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Олія – для смаження

Спосіб приготування:

До сиру додати яйця, сіль, цукор, ванільний цукор, ретельно перемішати. Всипати борошно, перемішати. Додати соду, перемішати. Тісто викласти на робочу поверхню присипану борошном, замісити. Розділити тісто на 4 частини, кожну частину розкотити та нарізати на маленькі шматочки. Тісто скотити в кульки та викласти в каструлю із розігрітою олією, смажити до золотистої скоринки. Кульки викласти на паперовий рушник, за бажанням присипати цукровою пудрою.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо приготувати пишну сирну ватрушку за рецептом "Телеграфа". Випічка здивує вас ароматом та приголомшливим смаком, який повертає у дитинство.