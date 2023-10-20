Таких сирників-кубиків ви ще не куштували: рецепт оригінальної страви з начинкою

Виходить навдивовижу красиво та смачно

Сирники-кубики, окрім форми, нічим не відрізняються від звичайнісіньких сирників. Але завдяки цій формі у них можна покласти смачну начинку.

Страва не тільки набуде цікавого зовнішнього вигляду, але й може стати смачнішою. А готуються вони дуже просто. Про це розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

200 г сиру

1 яйце

3 ст. л. борошна

банан

Спосіб приготування:

Викладаємо сир у глибоку миску. Туди ж розбиваємо одне яйце. ретельно перемішуємо до однорідного стану. Просіюємо в миску три столові ложки борошна. Знову перемішуємо до однорідної маси. У нас вийшла сирна основа, з неї треба скачати декілька кульок. Качалкою або просто руками кожну кульку перетворюємо на коржик. У центр кожного коржика викладаємо по кружальцю заздалегідь нарізаного банана. Обліплюємо начинку з усіх боків, руками надаємо сирнику форму кубика. Викладаємо сирники на сковороду. Обсмажуємо із кожної грані, поки всі сирники не стануть золотистими.

Виходить дуже смачно. Подати такі сирники можна з улюбленим варенням або домашнім згущеним молоком.