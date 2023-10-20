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Таких сирників-кубиків ви ще не куштували: рецепт оригінальної страви з начинкою

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такими цікавими сирниками можна нагодувати навіть капризну дитину Новина оновлена 20 жовтня 2023, 12:01
Такими цікавими сирниками можна нагодувати навіть капризну дитину. Фото food.obozrevatel.com

Виходить навдивовижу красиво та смачно

Сирники-кубики, окрім форми, нічим не відрізняються від звичайнісіньких сирників. Але завдяки цій формі у них можна покласти смачну начинку.

Страва не тільки набуде цікавого зовнішнього вигляду, але й може стати смачнішою. А готуються вони дуже просто. Про це розповіли на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 200 г сиру
  • 1 яйце
  • 3 ст. л. борошна
  • банан

Спосіб приготування:

  1. Викладаємо сир у глибоку миску. Туди ж розбиваємо одне яйце. ретельно перемішуємо до однорідного стану.
  2. Просіюємо в миску три столові ложки борошна. Знову перемішуємо до однорідної маси.
  3. У нас вийшла сирна основа, з неї треба скачати декілька кульок. Качалкою або просто руками кожну кульку перетворюємо на коржик.
  4. У центр кожного коржика викладаємо по кружальцю заздалегідь нарізаного банана. Обліплюємо начинку з усіх боків, руками надаємо сирнику форму кубика.
  5. Викладаємо сирники на сковороду. Обсмажуємо із кожної грані, поки всі сирники не стануть золотистими.

Виходить дуже смачно. Подати такі сирники можна з улюбленим варенням або домашнім згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Сир #Сирники