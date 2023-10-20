Найпростіші коржики з начинкою: чудовий сніданок чи обід за лічені хвилини
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Начинку можна покласти будь-яку, але з гарбузом справді смачно
Ми розповідали про ситний гарбузовий сніданок — солодку запіканку, яку дуже зручно готувати звечора і їсти вранці. Поки є гарбузи, треба максимально використовувати їх потенціал — пропонуємо приготувати смачні плачинди.
Це прості коржики з начинкою. Вони просто готуються. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 0,5 л молока
- 100 г кефіру
- 1 чайна ложка соди
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1-2 столові ложки сметани
- сіль, цукор — до смаку
- борошно — скільки візьме тісто
- гарбуз
Спосіб приготування:
- Для начинки гарбуз натираємо на великій терці. Всі компоненти для тіста, окрім борошна, змішуємо між собою в однорідну масу.
- Починаємо досипати до неї просіяне борошно, замішуючи тісто. Борошна кладемо стільки, скільки візьме тісто, але при цьому воно повинно залишитись м’яким і пластичним.
- З тіста розкочуємо тонкі коржі, схожі на налисники. Рівномірно розподіляємо тертий гарбуз по поверхні. Посипаємо шаром цукру та содою на кінчику ножа.
- Заліплюємо начинку всередину. Повинен вийти коржик із начинкою. Так робимо з усім тістом.
- Обсмажуємо плачинди на олії, на добре розігрітій на сковорідці. Готові коржики обливаємо розтопленим вершковим маслом та медом. Складаємо їх одну на одну в глибокій мисці.
Смак готової страви ніжний, сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє гарбузи. Також ми ділились рецептом гарбузової каші.