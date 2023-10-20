Найпростіші коржики з начинкою: чудовий сніданок чи обід за лічені хвилини

Начинку можна покласти будь-яку, але з гарбузом справді смачно

Ми розповідали про ситний гарбузовий сніданок — солодку запіканку, яку дуже зручно готувати звечора і їсти вранці. Поки є гарбузи, треба максимально використовувати їх потенціал — пропонуємо приготувати смачні плачинди.

Це прості коржики з начинкою. Вони просто готуються. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

0,5 л молока

100 г кефіру

1 чайна ложка соди

2 яйця

2 столові ложки олії

1 столова ложка вершкового масла

1-2 столові ложки сметани

сіль, цукор — до смаку

борошно — скільки візьме тісто

гарбуз

Спосіб приготування:

Для начинки гарбуз натираємо на великій терці. Всі компоненти для тіста, окрім борошна, змішуємо між собою в однорідну масу. Починаємо досипати до неї просіяне борошно, замішуючи тісто. Борошна кладемо стільки, скільки візьме тісто, але при цьому воно повинно залишитись м’яким і пластичним. З тіста розкочуємо тонкі коржі, схожі на налисники. Рівномірно розподіляємо тертий гарбуз по поверхні. Посипаємо шаром цукру та содою на кінчику ножа. Заліплюємо начинку всередину. Повинен вийти коржик із начинкою. Так робимо з усім тістом. Обсмажуємо плачинди на олії, на добре розігрітій на сковорідці. Готові коржики обливаємо розтопленим вершковим маслом та медом. Складаємо їх одну на одну в глибокій мисці.

Смак готової страви ніжний, сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє гарбузи. Також ми ділились рецептом гарбузової каші.