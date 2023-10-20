Салат, який першим зникне зі столу: ніжна закуска з курочкою за лічені хвилини
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Компоненти страви створюють чудове смакове поєднання
Ми розповідали, як приготувати смачну та цікаву закуску з оселедця. Тепер ділимось рецептом чудового салату.
Виходить дуже смачно, всі продукти відмінно взаємодіють між собою та створюють цікавий смак страви. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- половина середньої головки пекінської капусти
- 100—120 г копченої курки
- 0,5 банки консервованих ананасів
- 3 варених яйця
- 2—3 столові ложки майонезу
- 1—2 маленькі зубчики часнику
- дрібка солі
Спосіб приготування:
- Тоненько нарізаємо капустину. Краще брати найніжнішу частину капусти, так салат вийде особливо легким.
- Додаємо до капусти накришену тоненькими пластинками курку. Яйця відварюємо, остуджуємо та кришимо кубиком.
- Викладаємо до інших продуктів яйця та ананаси. Ананаси слід теж нарізати невеликими кубиками.
- Додаємо до решти продуктів вичавлений часник, майонез, сіль. Все ретельно перемішуємо. Майонез за бажанням можна замінити густим несолодким йогуртом або сметаною.
Салат треба подавати одразу після того, як його заправили — так буде смачніше. Також ми ділились рецептом броколі, запечених цікавим способом.