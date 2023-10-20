Салат, який першим зникне зі столу: ніжна закуска з курочкою за лічені хвилини

Компоненти страви створюють чудове смакове поєднання

Ми розповідали, як приготувати смачну та цікаву закуску з оселедця. Тепер ділимось рецептом чудового салату.

Виходить дуже смачно, всі продукти відмінно взаємодіють між собою та створюють цікавий смак страви. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

половина середньої головки пекінської капусти

100—120 г копченої курки

0,5 банки консервованих ананасів

3 варених яйця

2—3 столові ложки майонезу

1—2 маленькі зубчики часнику

дрібка солі

Спосіб приготування:

Тоненько нарізаємо капустину. Краще брати найніжнішу частину капусти, так салат вийде особливо легким. Додаємо до капусти накришену тоненькими пластинками курку. Яйця відварюємо, остуджуємо та кришимо кубиком. Викладаємо до інших продуктів яйця та ананаси. Ананаси слід теж нарізати невеликими кубиками. Додаємо до решти продуктів вичавлений часник, майонез, сіль. Все ретельно перемішуємо. Майонез за бажанням можна замінити густим несолодким йогуртом або сметаною.

Салат треба подавати одразу після того, як його заправили — так буде смачніше. Також ми ділились рецептом броколі, запечених цікавим способом.