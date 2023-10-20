Склянка кефіру та трохи слив: на цей пиріг ви потратите сім хвилин

Елементарна випічка, ідеальна до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з гарбуза. Ще один чудовий варіант простої осінньої випічки — пироги зі сливами.

Такий простий та смачний пиріг на кефірі приготувати дуже просто. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Борошно – 280 г

Кефір – 200 мл

Цукор – 160 г

Яйця – 3 шт

Масло вершкове – 80 г (м’яке)

Сода – 1/2 ч.л

Сіль – дрібка

Сливи – 6-8 шт

Спосіб приготування:

У мисці міксером збиваємо разом розм’якшене вершкове масло та цукор. Збиваємо близько двох хвилин. Потім додаємо у однорідну, пишну масу яйця та збиваємо ще раз. В окремій мисці з’єднуємо кефір із содою. Тоді додаємо в тісто та перемішуємо. Всипаємо, просіюючи, 280 г борошна та дрібку солі. Замішуємо тісто. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто, а зверху щільно укладаємо часточки слив зрізом доверху. При бажанні можна ще зверху посипати цукром Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180 С на 45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою.

Дуже швидкий і простий пиріг до чаю, щоб порадувати своїх рідних. Також мілились рецептом цікавого морквяного рулета.