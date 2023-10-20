Склянка кефіру та трохи слив: на цей пиріг ви потратите сім хвилин
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Елементарна випічка, ідеальна до чаю чи кави
Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з гарбуза. Ще один чудовий варіант простої осінньої випічки — пироги зі сливами.
Такий простий та смачний пиріг на кефірі приготувати дуже просто. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Борошно – 280 г
- Кефір – 200 мл
- Цукор – 160 г
- Яйця – 3 шт
- Масло вершкове – 80 г (м’яке)
- Сода – 1/2 ч.л
- Сіль – дрібка
- Сливи – 6-8 шт
Спосіб приготування:
- У мисці міксером збиваємо разом розм’якшене вершкове масло та цукор. Збиваємо близько двох хвилин.
- Потім додаємо у однорідну, пишну масу яйця та збиваємо ще раз. В окремій мисці з’єднуємо кефір із содою. Тоді додаємо в тісто та перемішуємо.
- Всипаємо, просіюючи, 280 г борошна та дрібку солі. Замішуємо тісто.
- Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто, а зверху щільно укладаємо часточки слив зрізом доверху. При бажанні можна ще зверху посипати цукром
- Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180 С на 45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою.
Дуже швидкий і простий пиріг до чаю, щоб порадувати своїх рідних. Також мілились рецептом цікавого морквяного рулета.