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Склянка кефіру та трохи слив: на цей пиріг ви потратите сім хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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На цей пиріг ви потратите мінімум часу та сил
На цей пиріг ви потратите мінімум часу та сил. Фото ТСН

Елементарна випічка, ідеальна до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати смачний пиріг з гарбуза. Ще один чудовий варіант простої осінньої випічки — пироги зі сливами.

Такий простий та смачний пиріг на кефірі приготувати дуже просто. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • Борошно – 280 г
  • Кефір – 200 мл
  • Цукор – 160 г
  • Яйця – 3 шт
  • Масло вершкове – 80 г (м’яке)
  • Сода – 1/2 ч.л
  • Сіль – дрібка
  • Сливи – 6-8 шт

Спосіб приготування:

  1. У мисці міксером збиваємо разом розм’якшене вершкове масло та цукор. Збиваємо близько двох хвилин.
  2. Потім додаємо у однорідну, пишну масу яйця та збиваємо ще раз. В окремій мисці з’єднуємо кефір із содою. Тоді додаємо в тісто та перемішуємо.
  3. Всипаємо, просіюючи, 280 г борошна та дрібку солі. Замішуємо тісто.
  4. Форму для запікання змащуємо вершковим маслом, виливаємо тісто, а зверху щільно укладаємо часточки слив зрізом доверху. При бажанні можна ще зверху посипати цукром
  5. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 180 С на 45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою.

Дуже швидкий і простий пиріг до чаю, щоб порадувати своїх рідних. Також мілились рецептом цікавого морквяного рулета.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Сливи