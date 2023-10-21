Найпростіший сніданок: такий омлет у чашці буде на вашому столі вже за п’ять хвилин
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Такий омлет проситимуть навіть діти
Найважливіший прийом їжі — це сніданок. Ми дуже ретельно ставимося до страв зранку. Дуже хочеться поснідати легкою, але ситною стравою. А якщо воно готується за хвилини — ціни немає такого рецепту.
Безумовно, найшвидший, найпростіший і найсмачніший варіант для сніданку — це пишний омлет. І якщо здається, що приготувати щось новеньке вже неможливо, спробуйте омлет у чашці за рецептом Shuba. Таку креативну та смачну страву дуже легко приготувати буквально за кілька хвилин. Ви будете із задоволенням насолоджуватися пишним і м’яким омлетом з овочами, головне — вибрати маленьку чашку і слідувати рецепту.
Як приготувати омлет у чашці
Інгредієнти:
- яйця курячі — 2 шт.;
- вершки 15% — 1 ст. л.;
- цибульний порошок — 3 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- рослинна олія — 5 мл.
Для начинки:
- перець болгарський червоний – 20 г;
- сир чедер — 20 г.
Спосіб приготування:
- Придатну для використання в мікрохвильовій печі чашку змастіть маслом.
- У чашку розбийте яйця, додайте решту інгредієнтів і ретельно збийте масу до однорідного стану. Туди додайте дрібно нарізаний перець і натертий сир.
- Чашку з омлетом відправте в мікрохвильову піч, готуйте 30 секунд, потім ще 30 секунд і ще 10 секунд (все залежить від потужності мікрохвильової печі) і подавайте до столу.
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