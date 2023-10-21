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Найпростіший сніданок: такий омлет у чашці буде на вашому столі вже за п’ять хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Дивовижну страву готувати просто
Дивовижну страву готувати просто. Фото shuba.life

Такий омлет проситимуть навіть діти

Найважливіший прийом їжі — це сніданок. Ми дуже ретельно ставимося до страв зранку. Дуже хочеться поснідати легкою, але ситною стравою. А якщо воно готується за хвилини — ціни немає такого рецепту.

Безумовно, найшвидший, найпростіший і найсмачніший варіант для сніданку — це пишний омлет. І якщо здається, що приготувати щось новеньке вже неможливо, спробуйте омлет у чашці за рецептом Shuba. Таку креативну та смачну страву дуже легко приготувати буквально за кілька хвилин. Ви будете із задоволенням насолоджуватися пишним і м’яким омлетом з овочами, головне — вибрати маленьку чашку і слідувати рецепту.

Як приготувати омлет у чашці

Інгредієнти:

  • яйця курячі — 2 шт.;
  • вершки 15% — 1 ст. л.;
  • цибульний порошок — 3 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • рослинна олія — 5 мл.

Для начинки:

  • перець болгарський червоний – 20 г;
  • сир чедер — 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Придатну для використання в мікрохвильовій печі чашку змастіть маслом.
  2. У чашку розбийте яйця, додайте решту інгредієнтів і ретельно збийте масу до однорідного стану. Туди додайте дрібно нарізаний перець і натертий сир.
  3. Чашку з омлетом відправте в мікрохвильову піч, готуйте 30 секунд, потім ще 30 секунд і ще 10 секунд (все залежить від потужності мікрохвильової печі) і подавайте до столу.

Рекомендуємо також приготувати омлет у лаваші з ковбасою та сиром за рецептом "Телеграфа". З найпростіших продуктів ви приготуєте ресторанний сніданок.

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#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома