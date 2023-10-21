Дивовижні міні-шарлотки: оладки за цим рецептом вийдуть смачними і не розваляться
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Відмінний варіант замість звичних яблучних пирогів
Ситна, смачна та швидка у приготуванні страва – це те, що потрібно для сніданку. Саме тому на сніданок ми любимо поласувати повітряними, ніжними оладками. Якщо додати варення, згущене молоко або сметану, приготувати каву або какао — такий сніданок не тільки наситить вас, а й підніме настрій.
Яблучні оладки за рецептом Рrostoway схожі на маленькі шарлотки, але готувати їх швидше та простіше. Можете бути впевнені: вони ніколи не розповзуться по сковороді, завжди виходитимуть навіть у кулінара-початківця.
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблука — 2 шт.;
- кефір кімнатної температури – 0,5 л;
- борошно — 2 склянки;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль, сода — по щіпці;
- кориця – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Яблука почистьте, наріжте скибочками приблизно 0,5 см, посипте 1 ст. л. цукру та корицею.
- Кефір змішайте з сіллю, цукром, що залишився, і яйцем. В отриману масу додайте соду, просіяне борошно, замісіть тісто – по консистенції воно повинно нагадувати густу сметану.
- До тіста додайте яблука, залиште "відпочити" на 10 хвилин.
- Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладіть оладки та випікайте їх до золотистого кольору з обох боків.
Рекомендуємо подавати такі оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!