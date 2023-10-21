Дивовижні міні-шарлотки: оладки за цим рецептом вийдуть смачними і не розваляться

Відмінний варіант замість звичних яблучних пирогів

Ситна, смачна та швидка у приготуванні страва – це те, що потрібно для сніданку. Саме тому на сніданок ми любимо поласувати повітряними, ніжними оладками. Якщо додати варення, згущене молоко або сметану, приготувати каву або какао — такий сніданок не тільки наситить вас, а й підніме настрій.

Яблучні оладки за рецептом Рrostoway схожі на маленькі шарлотки, але готувати їх швидше та простіше. Можете бути впевнені: вони ніколи не розповзуться по сковороді, завжди виходитимуть навіть у кулінара-початківця.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблука — 2 шт.;

кефір кімнатної температури – 0,5 л;

борошно — 2 склянки;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сіль, сода — по щіпці;

кориця – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яблука почистьте, наріжте скибочками приблизно 0,5 см, посипте 1 ст. л. цукру та корицею. Кефір змішайте з сіллю, цукром, що залишився, і яйцем. В отриману масу додайте соду, просіяне борошно, замісіть тісто – по консистенції воно повинно нагадувати густу сметану. До тіста додайте яблука, залиште "відпочити" на 10 хвилин. Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладіть оладки та випікайте їх до золотистого кольору з обох боків.

Рекомендуємо подавати такі оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!