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Дивовижні міні-шарлотки: оладки за цим рецептом вийдуть смачними і не розваляться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачна, ситна та яскрава страва для осіннього сніданку
Смачна, ситна та яскрава страва для осіннього сніданку. Фото prostoway

Відмінний варіант замість звичних яблучних пирогів

Ситна, смачна та швидка у приготуванні страва – це те, що потрібно для сніданку. Саме тому на сніданок ми любимо поласувати повітряними, ніжними оладками. Якщо додати варення, згущене молоко або сметану, приготувати каву або какао — такий сніданок не тільки наситить вас, а й підніме настрій.

Яблучні оладки за рецептом Рrostoway схожі на маленькі шарлотки, але готувати їх швидше та простіше. Можете бути впевнені: вони ніколи не розповзуться по сковороді, завжди виходитимуть навіть у кулінара-початківця.

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • яблука — 2 шт.;
  • кефір кімнатної температури – 0,5 л;
  • борошно — 2 склянки;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сіль, сода — по щіпці;
  • кориця – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Яблука почистьте, наріжте скибочками приблизно 0,5 см, посипте 1 ст. л. цукру та корицею.
  2. Кефір змішайте з сіллю, цукром, що залишився, і яйцем. В отриману масу додайте соду, просіяне борошно, замісіть тісто – по консистенції воно повинно нагадувати густу сметану.
  3. До тіста додайте яблука, залиште "відпочити" на 10 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладіть оладки та випікайте їх до золотистого кольору з обох боків.

Рекомендуємо подавати такі оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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