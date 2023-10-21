У найсмачніші сирники не треба додавати борошно: хитрий рецепт із секретом

Схаменетеся, коли тарілка буде порожньою

Золотисті пишні сирники – один із найкращих сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом.

Сьогодні разом зі Smachnonews ми приготуємо незвичайні сирники з гарбузом. Крім того, борошно ми замінимо на манку — воно ідеально поглине вологу з сиру і не дасть їм розпливтися на сковороді. Таку смачну страву легко приготує будь-хто.

Як приготувати гарбузові сирники

Інгредієнти:

300 г кисломолочного сиру;

пшеничне або рисове борошно для обвалення;

100 г гарбуза;

2 жовтки;

4 ст. л. манки;

2/3 банану;

жменя родзинок, попередньо запарена;

дрібка кориці.

Спосіб приготування:

Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Домашній сир перетираємо через сито. Гарбуз відварюємо і перетираємо. Все перемішуємо, додаємо 2 жовтки, манку та корицю, все ретельно перемішуємо. Залишаємо масу на кілька хвилин, щоб манка набрякла. Родзинки просушуємо, банан нарізаємо невеликим кубиком банан, додаємо в сирно-гарбузову масу і все добре перемішуємо. З отриманої маси формуємо сирники та кожен обвалюємо в пшеничній або рисовій муці. Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо сирники та відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 — 30 хвилин або до рум’яності.

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