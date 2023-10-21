У найсмачніші сирники не треба додавати борошно: хитрий рецепт із секретом
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Схаменетеся, коли тарілка буде порожньою
Золотисті пишні сирники – один із найкращих сніданків. Їх варіантів досить багато: солодкі чи солоні з кропом, сирники з маком чи геркулесом.
Сьогодні разом зі Smachnonews ми приготуємо незвичайні сирники з гарбузом. Крім того, борошно ми замінимо на манку — воно ідеально поглине вологу з сиру і не дасть їм розпливтися на сковороді. Таку смачну страву легко приготує будь-хто.
Як приготувати гарбузові сирники
Інгредієнти:
- 300 г кисломолочного сиру;
- пшеничне або рисове борошно для обвалення;
- 100 г гарбуза;
- 2 жовтки;
- 4 ст. л. манки;
- 2/3 банану;
- жменя родзинок, попередньо запарена;
- дрібка кориці.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуємо необхідні інгредієнти. Домашній сир перетираємо через сито. Гарбуз відварюємо і перетираємо. Все перемішуємо, додаємо 2 жовтки, манку та корицю, все ретельно перемішуємо. Залишаємо масу на кілька хвилин, щоб манка набрякла.
- Родзинки просушуємо, банан нарізаємо невеликим кубиком банан, додаємо в сирно-гарбузову масу і все добре перемішуємо.
- З отриманої маси формуємо сирники та кожен обвалюємо в пшеничній або рисовій муці.
- Деко застилаємо пергаментним папером, викладаємо сирники та відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25 — 30 хвилин або до рум’яності.
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