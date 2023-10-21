Скільки не приготуйте — буде мало: бутерброди з оселедцевим маслом розлетяться за секунду
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Проста і бюджетна закуска сподобається всім
Найрізноманітніші намазки та паштети доречні завжди, адже їх легко приготувати із простих інгредієнтів. У разі несподіваного голоду або несподіваних гостей можна швидко приготувати просту намазку або печінковий паштет.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну намазку з оселедця за рецептом Shuba. Це просте, швидке і дешеве рішення сподобається всім. Такою універсальною закускою можна нафарширувати яйця, змастити бутерброди, прикрасити крекери та навіть промазати шари з млинців. До того ж масло можна заморозити та пригостити раптових гостей. До того ж його можна змінювати на свій смак: додати оливки, зелень, варене яйце або сік лимона.
Як приготувати масло з оселедця
Інгредієнти на 4 порції:
- масло вершкове 73% — 200 г;
- оселедець, філе — 2 шт.;
- яблука — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- хліб — 40 г;
- молоко 2,8% — 40 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Рибу очистьте від нутрощів, відріжте голови та хвости, зніміть шкірку і видаліть кісточки.
- Цибулю та яблуко очистьте від шкірки та наріжте шматочками, а хліб замочіть у молоці.
- Усі підготовлені інгредієнти складіть у чашу блендера та подрібніть. Додайте розм’якшене вершкове масло, сіль і перець. Все перемішайте до утворення пишної маси та поставте в холодильник на годину.
Оселедцеве масло найкраще поєднується з білим або бородинським хлібом. Можна також подавати намазку з грінками за рецептом "Телеграфа".