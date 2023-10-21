Скільки не приготуйте — буде мало: бутерброди з оселедцевим маслом розлетяться за секунду

Проста і бюджетна закуска сподобається всім

Найрізноманітніші намазки та паштети доречні завжди, адже їх легко приготувати із простих інгредієнтів. У разі несподіваного голоду або несподіваних гостей можна швидко приготувати просту намазку або печінковий паштет.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну намазку з оселедця за рецептом Shuba. Це просте, швидке і дешеве рішення сподобається всім. Такою універсальною закускою можна нафарширувати яйця, змастити бутерброди, прикрасити крекери та навіть промазати шари з млинців. До того ж масло можна заморозити та пригостити раптових гостей. До того ж його можна змінювати на свій смак: додати оливки, зелень, варене яйце або сік лимона.

Як приготувати масло з оселедця

Інгредієнти на 4 порції:

масло вершкове 73% — 200 г;

оселедець, філе — 2 шт.;

яблука — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

хліб — 40 г;

молоко 2,8% — 40 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рибу очистьте від нутрощів, відріжте голови та хвости, зніміть шкірку і видаліть кісточки. Цибулю та яблуко очистьте від шкірки та наріжте шматочками, а хліб замочіть у молоці. Усі підготовлені інгредієнти складіть у чашу блендера та подрібніть. Додайте розм’якшене вершкове масло, сіль і перець. Все перемішайте до утворення пишної маси та поставте в холодильник на годину.

Оселедцеве масло найкраще поєднується з білим або бородинським хлібом. Можна також подавати намазку з грінками за рецептом "Телеграфа".