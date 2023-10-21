Для затишного сімейного чаювання: таку запіканку готуватимете, доки є гарбуз
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Випічка не залишить нікого байдужим
Гарбуз – універсальний, смачний та дуже корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірний суп та фантастичні панкейки.
Якщо ви замислюєтеся, що приготувати для сімейного чаювання, то такий рецепт Shuba неймовірно смачної сирної запіканки з гарбузом. Вона гармонійно поєднує в собі ніжний смак сиру та аромат гарбуза, а волоські горіхи роблять його неповторним. Для приготування цієї запіканки радимо вибрати гарбуз сорту мікадо або мускатний гарбуз, вони мають яскравий колір, солодкуватий смак та м’якшу м’якуш.
Як приготувати запіканку з гарбузом
Інгредієнти на 8 порцій:
- сир 9% — 400 г;
- волоські горіхи — 0.5 склянки;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 100 г;
- борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- масло вершкове 82% — 120 г;
- сметана 20% — 100 г;
- гарбуз — 200 г;
- цукор ванільний — 8 г.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску відправте сир, звичайний цукор та ванільний. Туди ж додайте яйця, 100 г м’якого вершкового масла, сметану, борошно. Усі інгредієнти перемішайте за допомогою блендера.
- Гарбуз очистьте, поріжте кубиками приблизно 1-2 див.
- На сковороді з вершковим маслом, що залишилося, обсмажте до рум’яності гарбуз і горіхи.
- Форму змастіть олією, викладіть половину сирної маси, зверху обсмажений гарбуз з горіхами та другу половину маси. Відправте в духовку на 35 хвилин при 180°С.
- Готовий пиріг залиште остигати, посипте цукровою пудрою, за бажанням прикрасьте м’ятою і подавайте.
Рекомендуємо також приготувати гарбузовий пиріг за рецептом "Телеграфа". Він нагадає вам шарлотку, тільки з гарбузом.