Для затишного сімейного чаювання: таку запіканку готуватимете, доки є гарбуз

Випічка не залишить нікого байдужим

Гарбуз – універсальний, смачний та дуже корисний продукт. З неї можна приготувати неймовірний суп та фантастичні панкейки.

Якщо ви замислюєтеся, що приготувати для сімейного чаювання, то такий рецепт Shuba неймовірно смачної сирної запіканки з гарбузом. Вона гармонійно поєднує в собі ніжний смак сиру та аромат гарбуза, а волоські горіхи роблять його неповторним. Для приготування цієї запіканки радимо вибрати гарбуз сорту мікадо або мускатний гарбуз, вони мають яскравий колір, солодкуватий смак та м’якшу м’якуш.

Як приготувати запіканку з гарбузом

Інгредієнти на 8 порцій:

сир 9% — 400 г;

волоські горіхи — 0.5 склянки;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 100 г;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

масло вершкове 82% — 120 г;

сметана 20% — 100 г;

гарбуз — 200 г;

цукор ванільний — 8 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску відправте сир, звичайний цукор та ванільний. Туди ж додайте яйця, 100 г м’якого вершкового масла, сметану, борошно. Усі інгредієнти перемішайте за допомогою блендера. Гарбуз очистьте, поріжте кубиками приблизно 1-2 див. На сковороді з вершковим маслом, що залишилося, обсмажте до рум’яності гарбуз і горіхи. Форму змастіть олією, викладіть половину сирної маси, зверху обсмажений гарбуз з горіхами та другу половину маси. Відправте в духовку на 35 хвилин при 180°С. Готовий пиріг залиште остигати, посипте цукровою пудрою, за бажанням прикрасьте м’ятою і подавайте.

Рекомендуємо також приготувати гарбузовий пиріг за рецептом "Телеграфа". Він нагадає вам шарлотку, тільки з гарбузом.