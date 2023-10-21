Такі соковиті котлетки дуже люблять у Китаї: перевірений рецепт

Улюблена страва за незвичайним рецептом

Соковиті, ароматні котлетки ми готуємо досить часто. Ця страва доречна і на святковий стіл, і для сімейного обіду чи вечері. Попри простоту рецепта, кожен кулінар хоче зробити свої биточки найсмачнішими.

Сьогодні ми разом із "Важно знать" вирішили здивувати вас незвичайним рецептом звичних котлет. Саме такі биточки готують китайські кухарі вже 150 років. Річ у тім, що в той період імператорам не готували страви з рисом — він вважався долею простолюду. Саме тому котлетки ми приготуємо саме із манкою.

Як приготувати котлети за китайським рецептом

Інгредієнти:

600 г фаршу;

2 курячі яйця;

4 ст. л. манної крупи;

2 цибулини;

2 картоплини;

0,5 ч. л. паприки;

0,5 ч. л. коріандру;

0,5 ч. л. солі;

щіпка чорного перцю.

Спосіб приготування:

В окремому посуді змішайте фарш і манку, ретельно перемішайте і дайте настоятися 10 хвилин. В інший посуд наріж крупними шматочками цибулю, вбийте яйця і занурювальним блендером перебийте все в однорідну масу. У яєчно-цибульну масу додайте коріандр, паприку та сіль, все перемішайте і ретельно перемішайте. Додайте її до фаршу, перемішайте і відбийте. Змочіть руки у воді та зліпите котлети. Обсмажте їх до рум’яної скоринки в розігрітій з олією сковороді. Картоплю очистьте наріжте тонкими пластинами. Картоплю викладіть у глибоку сковорідку, покладіть на них котлети. Все залийте 50 мл води, накрийте кришкою, гасіть на повільному вогні 15 хвилин.

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