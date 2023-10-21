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Знадобляться шпажки: як посмажити мойву, щоб вона вийшла смачнішою за найдорожчу рибу.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рецепт такого "шашличка" попросять абсолютно всі
Рецепт такого "шашличка" попросять абсолютно всі. Фото today.com

Незвичайно, швидко та неймовірно смачно

Риба – дуже корисний та смачний продукт. Якщо ви вже готували рибу в клярі, саме час поекспериментувати.

І експериментувати ми будемо з мойвою. Ми звикли цю рибу готувати традиційно – смажити на сковороді. Сьогодні разом із Рixelinform ми приготуємо її незвичайним способом – посмажимо на шпажках. Така страва вийде не тільки смачною, але й ефектною на вигляд – не гіршою, ніж у найдорожчих ресторанах.

Як приготувати мойву на шпажках

Інгредієнти:

  • 800 г мойви;
  • 1 цибулина;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 1 ч. л. солі;
  • 0,25 ч. л. червоного меленого перцю;
  • пшеничне борошно;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Рибу очистьте від голів і нутрощів, промийте та висушіть за допомогою паперових рушників.
  2. Цибулю очистьте від лушпиння, помийте і натріть на дрібній тертці. Масу, що вийшла, перекладете в ситечко і відіжміть — так ви отримаєте сік цибулі.
  3. Змішайте сік від цибулі з лимонним, додайте сіль| і перець. В отриманому маринаді потримайте мойву близько 20 хвилин.
  4. Через вказаний час наколіть мойву на шпажки. Для цього проколіть кожну рибку ближче до голови, потім майже посередині, і нарешті – біля хвоста.
  5. Рибу обваляйте в борошні та посмажте в сковороді з олією до рум’яності.

Такий незвичайний "шашличок" можна подавати з домашньою чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Риба #Готуємо вдома