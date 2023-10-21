Знадобляться шпажки: як посмажити мойву, щоб вона вийшла смачнішою за найдорожчу рибу.
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Незвичайно, швидко та неймовірно смачно
Риба – дуже корисний та смачний продукт. Якщо ви вже готували рибу в клярі, саме час поекспериментувати.
І експериментувати ми будемо з мойвою. Ми звикли цю рибу готувати традиційно – смажити на сковороді. Сьогодні разом із Рixelinform ми приготуємо її незвичайним способом – посмажимо на шпажках. Така страва вийде не тільки смачною, але й ефектною на вигляд – не гіршою, ніж у найдорожчих ресторанах.
Як приготувати мойву на шпажках
Інгредієнти:
- 800 г мойви;
- 1 цибулина;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- 1 ч. л. солі;
- 0,25 ч. л. червоного меленого перцю;
- пшеничне борошно;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Рибу очистьте від голів і нутрощів, промийте та висушіть за допомогою паперових рушників.
- Цибулю очистьте від лушпиння, помийте і натріть на дрібній тертці. Масу, що вийшла, перекладете в ситечко і відіжміть — так ви отримаєте сік цибулі.
- Змішайте сік від цибулі з лимонним, додайте сіль| і перець. В отриманому маринаді потримайте мойву близько 20 хвилин.
- Через вказаний час наколіть мойву на шпажки. Для цього проколіть кожну рибку ближче до голови, потім майже посередині, і нарешті – біля хвоста.
- Рибу обваляйте в борошні та посмажте в сковороді з олією до рум’яності.
Такий незвичайний "шашличок" можна подавати з домашньою чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного!