Соус за цим рецептом перетворить навіть дешеві макарони на ресторанну страву.

Його проситимуть і дорослі, і діти

Макарони – один із улюблених гарнірів на наших столах. Якщо ви вже пробували м’ясну підливу та томатний соус до макаронів, то настав час для соусу болоньєзе.

Сьогодні ми разом із "УНІАН" приготуємо фантастичний соус до спагетті. Така заправка змінить страву, надаючи неповторного аромату та смаку. Ваші близькі зметуть усі макарони в магазині з такою підливою.

Як приготувати м’ясний соус до спагетті.

Інгредієнти;

фарш м’ясний — 500 г;

рослинна олія — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

сіль — 1 ч. л.;

перець — 0,5 ч. л.;

томати свіжі – 0,5 кг або томати у власному соку – 0,5-1 л.

Спосіб приготування:

Часник та цибулю помийте, очистіть. Часник пропустіть через прес, цибулю дрібно наріжте. Свіжі томати або томати у власному соку очистіть від шкірки і наріжте шматочками. Сковороду змастіть олією, викладіть фарш, додайте цибулю, часник. Обсмажуйте близько 20-30 хвилин на середньому вогні, помішуючи шматочки повинні бути величиною з горошину. Фарш посоліть, поперчіть, додайте подрібнені томати разом із соком і тушкуйте соус до готовності – це займе близько 10 хвилин

Рекомендуємо також приготувати томатний соус до макаронів за рецептом "Телеграфа". Він надасть макаронам вишуканості та неперевершеного смаку.