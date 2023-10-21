Взимку просто відкриєте і додайте до борщу: таку заправку ви приготуєте за півгодини

Все набагато простіше, ніж ви вважаєте

Борщ – це наша національна страва. Цю страву навіть внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Проте всі знають, що для приготування борщу знадобиться багато часу. Разом із "УНІАН" поділимося рецептом заправки, яка суттєво полегшить вам приготування страви. Вам просто потрібно буде в бульйон з м’ясом покласти картоплю і покришити капусту, відварити, а за п’ять хвилин до готовності додати заправку в борщ і все ретельно перемішати. Спробуємо?

Як приготувати заправку для борщу на зиму

Інгредієнти:

буряк — 2 шт.;

томат — 6 шт.;

болгарський перець — 2 шт.;

морква — 2 шт. ;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 шт.;

кріп — 10 гілочок.;

соняшникова олія — 100-150 мл.;

оцет (9%) — 3 ст. л. ;

цукор — 1 ст. л. ;

сіль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Моркву, буряк, часник, перець та цибулю помийте, очистьте. Моркву та буряк натріть на тертці, часник і цибулю дрібно наріжте. Перець наріжте середніми кубиками. У каструлю з товстими стінками покладіть часник і цибулю і тушкуйте 4 хвилини. Через вказаний час додайте моркву, тушкуйте протягом 3 хвилин та покладіть перець із буряком. Томати натріть на тертці, шкірку викиньте. Отриману томатну масу разом із цукром додайте до решти овочів, посоліть і тушкуйте 30 хвилин. Кріп наріжте, відправте до овочів разом з оцтом, протушкуйте 5 хвилин. Заправка готова.

Раніше ми розповідали, що додати в борщ, щоб він став смачнішим. Простий трюк зробить ваш борщ ідеальним.