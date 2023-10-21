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Змітуть першим на святковому столі: неймовірний салат із звичайних крабових паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Перевірений рецепт смачної страви
Перевірений рецепт смачної страви. Фото shuba.life

Легко, просто, швидко та бюджетно

Без різноманітних салатів неможливо уявити ні святковий стіл, ні сімейні посиденьки. Що може бути простіше ніж нарізати всі інгредієнти, заправити улюбленим соусом і подати на стіл?

Якщо йдеться про крабові палички, то відразу всі згадують про класичний салат. Зазвичай до його складу входять самі палички, рис, яйця, огірок та консервована кукурудза. А що, якщо здивувати близьких та приготувати салат із крабовими паличками по-новому? Shuba пропонує незвичайний рецепт страви, де з класичних інгредієнтів лише крабові палички та майонез. Цей салат стане гідною заміною звичній страві.

Як приготувати салат "Червоне море"

Інгредієнти на 4 порції:

  • крабові палички — 12 шт.;
  • перець солодкий — 1 шт.;
  • томати — 2 шт.;
  • сир твердий — 70 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • кріп, гілочка, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Овочі помийте. У перцю виріжте серцевину, наріжте соломкою. Помідори наріжте тонкими скибочками. Усі нарізані овочі складіть у миску.
  2. Кріп і часник помийте. Кріп дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес.
  3. Крабові палички поріжте смужками, висипте в овочі.
  4. Усі інгредієнти змішайте, додайте майонез, сіль, перець та перемішайте.
  5. Викладіть у салатник, посипте натертим на середній тертці сиром і подавайте.

Рекомендуємо також приготувати салат з крабовими паличками, сиром та огірком за рецептом "Телеграфа". Його гідно оцінять і ті, хто боїться одужати, і найдосвідченіші гурмани.

Теги:
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