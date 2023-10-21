Змітуть першим на святковому столі: неймовірний салат із звичайних крабових паличок

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Без різноманітних салатів неможливо уявити ні святковий стіл, ні сімейні посиденьки. Що може бути простіше ніж нарізати всі інгредієнти, заправити улюбленим соусом і подати на стіл?

Якщо йдеться про крабові палички, то відразу всі згадують про класичний салат. Зазвичай до його складу входять самі палички, рис, яйця, огірок та консервована кукурудза. А що, якщо здивувати близьких та приготувати салат із крабовими паличками по-новому? Shuba пропонує незвичайний рецепт страви, де з класичних інгредієнтів лише крабові палички та майонез. Цей салат стане гідною заміною звичній страві.

Як приготувати салат "Червоне море"

Інгредієнти на 4 порції:

крабові палички — 12 шт.;

перець солодкий — 1 шт.;

томати — 2 шт.;

сир твердий — 70 г;

часник, зубчики — 2 шт.;

кріп, гілочка, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Овочі помийте. У перцю виріжте серцевину, наріжте соломкою. Помідори наріжте тонкими скибочками. Усі нарізані овочі складіть у миску. Кріп і часник помийте. Кріп дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес. Крабові палички поріжте смужками, висипте в овочі. Усі інгредієнти змішайте, додайте майонез, сіль, перець та перемішайте. Викладіть у салатник, посипте натертим на середній тертці сиром і подавайте.

Рекомендуємо також приготувати салат з крабовими паличками, сиром та огірком за рецептом "Телеграфа". Його гідно оцінять і ті, хто боїться одужати, і найдосвідченіші гурмани.