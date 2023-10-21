Ви не здогадаєтесь, що цей десерт такий дешевий: оригінальний рулет як з дорогої кондитерської
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Рецепт неймовірно смачного десерту
Випічка з овочами у складі відвойовує собі все більше і більше прихильників з кожним сезоном. Якщо ви вже готували гарбузовий пиріг, зверніть увагу на цей рецепт морквяного рулету.
За начинку у ньому буде ніжний сир маскарпоне — і цей буквально єдиний дорогий компонент. Смак моркви у десерті не відчувається, крем дуже ніжний. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Морква — 350 г
- Цукор – 100 г
- Яйця – 3 шт
- Пшеничне борошно – 100 г
- Розпушувач — 1 чайн. л
- Рослинна олія — 2 стол. л
- Сіль – 0.5 чайн. л.
- Вершки – 170 мл
- Маскарпоне – 250 г
- Цукрова пудра – 100 г
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на дрібній тертці.
- Збиваємо яйця з цукром, поки об’єм не збільшиться вдвічі. Тоді додаємо олію і ще збиваємо 1 хвилину.
- До маси додаємо терту моркву. кладемо у тісто дрібку солі, просіюємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо.
- Виливаємо цю масу на деко, застелене пергаментом. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
- Готовий бісквіт дістаємо і разом з пергаментом знімаємо з дека. Перевертаємо його на чистий рушник, знімаємо папір. Гарячий бісквіт згортаємо у рулет і так залишаємо до остигання.
- Для крему збиваємо вершки до стійких піків. Додаємо маскарпоне та цукрову пудру. Змішуємо.
- Крем намащуємо на бісквіт. І згортаємо назад в рулет.
Готовий рулет із сиром ставимо мінімум на 2 години у холодильник. Також ми ділились рецептом смачних вафельних трубочок із начинкою.