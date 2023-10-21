Ви не здогадаєтесь, що цей десерт такий дешевий: оригінальний рулет як з дорогої кондитерської

Рецепт неймовірно смачного десерту

Випічка з овочами у складі відвойовує собі все більше і більше прихильників з кожним сезоном. Якщо ви вже готували гарбузовий пиріг, зверніть увагу на цей рецепт морквяного рулету.

За начинку у ньому буде ніжний сир маскарпоне — і цей буквально єдиний дорогий компонент. Смак моркви у десерті не відчувається, крем дуже ніжний. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Морква — 350 г

Цукор – 100 г

Яйця – 3 шт

Пшеничне борошно – 100 г

Розпушувач — 1 чайн. л

Рослинна олія — 2 стол. л

Сіль – 0.5 чайн. л.

Вершки – 170 мл

Маскарпоне – 250 г

Цукрова пудра – 100 г

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на дрібній тертці. Збиваємо яйця з цукром, поки об’єм не збільшиться вдвічі. Тоді додаємо олію і ще збиваємо 1 хвилину. До маси додаємо терту моркву. кладемо у тісто дрібку солі, просіюємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо. Виливаємо цю масу на деко, застелене пергаментом. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Готовий бісквіт дістаємо і разом з пергаментом знімаємо з дека. Перевертаємо його на чистий рушник, знімаємо папір. Гарячий бісквіт згортаємо у рулет і так залишаємо до остигання. Для крему збиваємо вершки до стійких піків. Додаємо маскарпоне та цукрову пудру. Змішуємо. Крем намащуємо на бісквіт. І згортаємо назад в рулет.

Готовий рулет із сиром ставимо мінімум на 2 години у холодильник. Також ми ділились рецептом смачних вафельних трубочок із начинкою.