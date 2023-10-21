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Ви не здогадаєтесь, що цей десерт такий дешевий: оригінальний рулет як з дорогої кондитерської

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дуже смачні сезонні солодощі
Дуже смачні сезонні солодощі

Рецепт неймовірно смачного десерту

Випічка з овочами у складі відвойовує собі все більше і більше прихильників з кожним сезоном. Якщо ви вже готували гарбузовий пиріг, зверніть увагу на цей рецепт морквяного рулету.

За начинку у ньому буде ніжний сир маскарпоне — і цей буквально єдиний дорогий компонент. Смак моркви у десерті не відчувається, крем дуже ніжний. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Морква — 350 г
  • Цукор – 100 г
  • Яйця – 3 шт
  • Пшеничне борошно – 100 г
  • Розпушувач — 1 чайн. л
  • Рослинна олія — 2 стол. л
  • Сіль – 0.5 чайн. л.
  • Вершки – 170 мл
  • Маскарпоне – 250 г
  • Цукрова пудра – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Миємо та чистимо моркву. Натираємо її на дрібній тертці.
  2. Збиваємо яйця з цукром, поки об’єм не збільшиться вдвічі. Тоді додаємо олію і ще збиваємо 1 хвилину.
  3. До маси додаємо терту моркву. кладемо у тісто дрібку солі, просіюємо борошно з розпушувачем. Все добре перемішуємо.
  4. Виливаємо цю масу на деко, застелене пергаментом. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
  5. Готовий бісквіт дістаємо і разом з пергаментом знімаємо з дека. Перевертаємо його на чистий рушник, знімаємо папір. Гарячий бісквіт згортаємо у рулет і так залишаємо до остигання.
  6. Для крему збиваємо вершки до стійких піків. Додаємо маскарпоне та цукрову пудру. Змішуємо.
  7. Крем намащуємо на бісквіт. І згортаємо назад в рулет.

Готовий рулет із сиром ставимо мінімум на 2 години у холодильник. Також ми ділились рецептом смачних вафельних трубочок із начинкою.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Морква #Десерт