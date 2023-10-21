Не з м’яса і навіть не з риби: ніхто не здогадається, з чого ці котлетки

Близькі здивуються, але попросять добавки

З гороху можна варити не тільки ситні та смачні супи. З ним можна приготувати багато інших смачних страв, і сьогодні ми вам це доведемо.

Разом із "Ідеями для сніданку та вечірі" приготуємо сьогодні горохові котлети. Для приготування цієї незвичайної страви вам знадобляться прості продукти зі свого холодильника. До речі, при приготуванні котлет можна додавати картоплю, моркву, капусту або кабачок – так вони будуть соковитішими. Сир, гриби або м’ясний фарш зроблять страву більш ситною. Котлети можна зробити дієтичнішими, прибравши з рецепта сметану і приготувавши їх у духовці.

Як приготувати горохові котлети

Інгредієнти:

горох – 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно — 1,5 ст. л.;

сметана – 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Горох замочіть у воді на кілька годин або всю ніч, потім промийте кілька разів. Горох відправте в сотейник, залийте вдвічі більше води та доведіть до кипіння. Зніміть піну та варіть на мінімальному вогні повного випаровування води. Посоліть та періодично помішуйте, варіть у стан пюре. За потреби збийте занурювальним блендером і дайте повністю охолонути. Цибулю очистьте, наріжте невеликими кубиками, обсмажте в олії до легкої золотистості, остудіть і додайте гороху. У масу вбийте яйце, додайте борошно і сметану, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте. Розігрійте сковороду з рослинною олією і ложкою викладіть горохову масу, обсмажте з обох боків протягом 2-3 хвилин і викладіть на серветку.

Подавайте горохові котлети із соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного.