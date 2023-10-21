Рус

Печиво з дитинства: дешеві та неймовірно смачні "гусячі лапки"

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такого печива можна одразу робити подвійну порцію
Такого печива можна одразу робити подвійну порцію. Фото static.1000.menu

Чудовий рецепт, якщо хочеться солоденького

Ми розповідали, як приготувати класичне печиво з джемом. Тепер ділимось рецептом солодощів, які на смак нагадують дитинство.

Печиво "Гусячі лапки" готується з найпростіших продуктів. Воно виходить неймовірно смачне, м’яке та розсипчасте. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Борошно – 200 г
  • Розпушувач – 1 чайна ложка
  • Сіль – дрібка
  • Холодне вершкове масло – 125 г
  • Гладкий сир – 250 г
  • Цукровий пісок – 110 г
  • Ванільний цукор – 1 чайна ложка
  • Кориця – за бажанням

Спосіб приготування:

  1. У миску висипаємо борошно, розпушувач, сіль та перемішуємо. На великій терці натираємо холодне вершкове масло. Руками змішуємо його з сипучими інгредієнтами.
  2. Додаємо сир і замішуємо однорідне тісто. Загортаємо його в пакет і кладемо в холодильник на 30-60 хвилин.
  3. В окремій тарілці з’єднуємо цукор та ванільний цукор. Ділимо тісто на дві частини і по одній розкочуємо качалкою, обваляною в борошні. Склянкою вирізаємо кружечки.
  4. Заготовки з тіста обвалюємо в цукровій суміші. Кожен кружечок складаємо навпіл, і потім ще раз навпіл.
  5. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо приблизно 20 хвилин, у заздалегідь розігрітій до 190 градусів виходці.

Виходить смачне розсипчасте печиво. Також ми розповідали, як приготувати ароматну осінню гарбузову кашу.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Тісто