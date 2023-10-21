Печиво з дитинства: дешеві та неймовірно смачні "гусячі лапки"

Чудовий рецепт, якщо хочеться солоденького

Ми розповідали, як приготувати класичне печиво з джемом. Тепер ділимось рецептом солодощів, які на смак нагадують дитинство.

Печиво "Гусячі лапки" готується з найпростіших продуктів. Воно виходить неймовірно смачне, м’яке та розсипчасте. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Борошно – 200 г

Розпушувач – 1 чайна ложка

Сіль – дрібка

Холодне вершкове масло – 125 г

Гладкий сир – 250 г

Цукровий пісок – 110 г

Ванільний цукор – 1 чайна ложка

Кориця – за бажанням

Спосіб приготування:

У миску висипаємо борошно, розпушувач, сіль та перемішуємо. На великій терці натираємо холодне вершкове масло. Руками змішуємо його з сипучими інгредієнтами. Додаємо сир і замішуємо однорідне тісто. Загортаємо його в пакет і кладемо в холодильник на 30-60 хвилин. В окремій тарілці з’єднуємо цукор та ванільний цукор. Ділимо тісто на дві частини і по одній розкочуємо качалкою, обваляною в борошні. Склянкою вирізаємо кружечки. Заготовки з тіста обвалюємо в цукровій суміші. Кожен кружечок складаємо навпіл, і потім ще раз навпіл. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо приблизно 20 хвилин, у заздалегідь розігрітій до 190 градусів виходці.

Виходить смачне розсипчасте печиво. Також ми розповідали, як приготувати ароматну осінню гарбузову кашу.