Тарілки будуть порожніми: найсмачніший салат із печінки

Дуже смачний і ситний салат із курячої печінки, з яйцями та морквою

Не всі люблять печінку. Однак, якщо знати хитрощі приготування цього субпродукту та принципи поєднання з іншими продуктами, можна отримати смачну страву нашвидкуруч.

Однією з таких є салат з курячою печінкою, плавленими сирками та морквою. А рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Книга Рецептів. Смачно та просто".

Як приготувати салат з курячою печінкою та морквою "Дворянський"

Інгредієнти:

Куряча печінка – 500 г

Яйця — 2 шт.

Морква – 150 г

Цибуля ріпчаста – 100 г

Сир плавлений – 90 г

Майонез – до смаку

Сіль та перець – за смаком

Спосіб приготування:

Печінку помити, просушити, забрати все зайве, нарізати на шматочки. Обсмажити на сковороді. Окремо обсмажити цибулю із морквою до м’якості, близько 7 хвилин, остудити. Печінку нарізати соломкою. Плавлений сир натерти на великій тертці. Відварені яйця нарізати кубиками. У мисці поєднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль, перець, перемішати.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.