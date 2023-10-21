Тарілки будуть порожніми: найсмачніший салат із печінки
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Дуже смачний і ситний салат із курячої печінки, з яйцями та морквою
Не всі люблять печінку. Однак, якщо знати хитрощі приготування цього субпродукту та принципи поєднання з іншими продуктами, можна отримати смачну страву нашвидкуруч.
Однією з таких є салат з курячою печінкою, плавленими сирками та морквою. А рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Книга Рецептів. Смачно та просто".
Як приготувати салат з курячою печінкою та морквою "Дворянський"
Інгредієнти:
- Куряча печінка – 500 г
- Яйця — 2 шт.
- Морква – 150 г
- Цибуля ріпчаста – 100 г
- Сир плавлений – 90 г
- Майонез – до смаку
- Сіль та перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Печінку помити, просушити, забрати все зайве, нарізати на шматочки.
- Обсмажити на сковороді.
- Окремо обсмажити цибулю із морквою до м’якості, близько 7 хвилин, остудити.
- Печінку нарізати соломкою.
- Плавлений сир натерти на великій тертці.
- Відварені яйця нарізати кубиками.
- У мисці поєднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль, перець, перемішати.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.