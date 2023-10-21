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Тарілки будуть порожніми: найсмачніший салат із печінки

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Якщо звичайні салати вам набридли спробуйте приготувати цю страву
Якщо звичайні салати вам набридли спробуйте приготувати цю страву. Фото Facebook

Дуже смачний і ситний салат із курячої печінки, з яйцями та морквою

Не всі люблять печінку. Однак, якщо знати хитрощі приготування цього субпродукту та принципи поєднання з іншими продуктами, можна отримати смачну страву нашвидкуруч.

Однією з таких є салат з курячою печінкою, плавленими сирками та морквою. А рецептом з нами поділилися на Facebook-сторінці "Книга Рецептів. Смачно та просто".

Як приготувати салат з курячою печінкою та морквою "Дворянський"

Інгредієнти:

  • Куряча печінка – 500 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Морква – 150 г
  • Цибуля ріпчаста – 100 г
  • Сир плавлений – 90 г
  • Майонез – до смаку
  • Сіль та перець – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Печінку помити, просушити, забрати все зайве, нарізати на шматочки.
  2. Обсмажити на сковороді.
  3. Окремо обсмажити цибулю із морквою до м’якості, близько 7 хвилин, остудити.
  4. Печінку нарізати соломкою.
  5. Плавлений сир натерти на великій тертці.
  6. Відварені яйця нарізати кубиками.
  7. У мисці поєднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль, перець, перемішати.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо приготувати неймовірний копійчаний святковий салат із цього субпродукту. Він виходить соковитим, ніжним та ефектно виглядає на святковому столі.

Теги:
#Салат #Печінка #Готуємо вдома