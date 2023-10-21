Осінь у самому розпалі: рецепт гарбузового пирога

Така випічка до чаю завжди виходить яскравою, ніжною та підіймає настрій

У розпал осені хочеться читати книжки, укутавшись пледом, пити чай з обліпихи з близькими та готувати смачну пряну випічку з сезонними фруктами й овочами. Гарбузовий пиріг, популярний у цю пору року, готується дуже легко і не потребує особливих зусиль.

Пісочне тісто відмінно поєднується з ніжною та яскравою начинкою. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати гарбузовий пиріг

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 400 г

Олія вершкове — 250 г

Яйце куряче — 3 шт

Гарбуз — 900 г

Цукор — 200 г

Вершки 30% — 200 мл

Кориця — за смаком

Ванілін — за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти сіль та борошно. Додати розм’якшене вершкове масло і розтерти руками, щоб суміш нагадувала хлібні крихти. Додати одне яйце, замісити тісто. Скачати його кулю, обернути в харчову плівку та прибрати у холодильник на 40 хвилин. Гарбуз очистити, нарізати на шматочки, перекласти в каструлю, залити невеликою кількістю води та варити до м’якості. Коли гарбуз трохи охолоне, подрібнити блендером. Додати до пюре два яйця, цукор, вершки, прянощі, сіль. Тісто розкотити на присипаній борошном поверхні та застелити ним круглу форму діаметром 30 см. Випікати протягом 15 хвилин при 190 градусах. Вилити у форму із запеченим тістом гарбузову начинку. Випікати пиріг ще 50-55 хвилин при 180 градусах. Після цього залишити випічку охолонути та можна подавати до столу.

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