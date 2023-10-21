Осінь у самому розпалі: рецепт гарбузового пирога
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Така випічка до чаю завжди виходить яскравою, ніжною та підіймає настрій
У розпал осені хочеться читати книжки, укутавшись пледом, пити чай з обліпихи з близькими та готувати смачну пряну випічку з сезонними фруктами й овочами. Гарбузовий пиріг, популярний у цю пору року, готується дуже легко і не потребує особливих зусиль.
Пісочне тісто відмінно поєднується з ніжною та яскравою начинкою. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".
Як приготувати гарбузовий пиріг
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 400 г
- Олія вершкове — 250 г
- Яйце куряче — 3 шт
- Гарбуз — 900 г
- Цукор — 200 г
- Вершки 30% — 200 мл
- Кориця — за смаком
- Ванілін — за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- У глибоку миску просіяти сіль та борошно.
- Додати розм’якшене вершкове масло і розтерти руками, щоб суміш нагадувала хлібні крихти.
- Додати одне яйце, замісити тісто.
- Скачати його кулю, обернути в харчову плівку та прибрати у холодильник на 40 хвилин.
- Гарбуз очистити, нарізати на шматочки, перекласти в каструлю, залити невеликою кількістю води та варити до м’якості.
- Коли гарбуз трохи охолоне, подрібнити блендером.
- Додати до пюре два яйця, цукор, вершки, прянощі, сіль.
- Тісто розкотити на присипаній борошном поверхні та застелити ним круглу форму діаметром 30 см. Випікати протягом 15 хвилин при 190 градусах.
- Вилити у форму із запеченим тістом гарбузову начинку. Випікати пиріг ще 50-55 хвилин при 180 градусах. Після цього залишити випічку охолонути та можна подавати до столу.
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