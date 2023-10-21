Так ви скумбрію ще не готували: аромат, як у запеченої на мангалі, а за смаком нагадує копчену

Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою

Зі скумбрії можна приготувати безліч смачних страв. Її варять, запікають, коптять та маринують.

Ця риба не тільки одна з найбільш фінансово доступних на ринку — вона також є джерелом цінних поживних речовин. А рецептом смачної запеченої рибки у незвичайному маринаді з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати скумбрію?

Інгредієнти:

скумбрія — 3 шт. (500-600 г)

цибуля — 4 шт. (середня)

перець чорний мелений — за смаком

гірчиця – 3 ст. л.

майонез – 4 ст. л.

соєвий соус — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу промити, відрізати голову, почистити, нарізати на шматочки шириною 2 см, перекласти в миску. Нарізати цибулю півкільцями, поділити руками, пересипати її до риби. Приготувати соус, змішавши гірчицю, майонез та соєвий соус. Рибу поперчити, залити соусом, ретельно перемішати, залишити маринуватися на 30 хвилин. Скумбрію перекласти в застелену пергаментом форму для запікання, намагаючись викласти шматочки риби на цибулю. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.