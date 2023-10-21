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Так ви скумбрію ще не готували: аромат, як у запеченої на мангалі, а за смаком нагадує копчену

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Скумбрія за цим рецептом ароматна, а на її приготування ви не витратите багато часу
Скумбрія за цим рецептом ароматна, а на її приготування ви не витратите багато часу. Фото blogger.googleusercontent.com

Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою

Зі скумбрії можна приготувати безліч смачних страв. Її варять, запікають, коптять та маринують.

Ця риба не тільки одна з найбільш фінансово доступних на ринку — вона також є джерелом цінних поживних речовин. А рецептом смачної запеченої рибки у незвичайному маринаді з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати скумбрію?

Інгредієнти:

  • скумбрія — 3 шт. (500-600 г)
  • цибуля — 4 шт. (середня)
  • перець чорний мелений — за смаком
  • гірчиця – 3 ст. л.
  • майонез – 4 ст. л.
  • соєвий соус — 5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу промити, відрізати голову, почистити, нарізати на шматочки шириною 2 см, перекласти в миску.
  2. Нарізати цибулю півкільцями, поділити руками, пересипати її до риби.
  3. Приготувати соус, змішавши гірчицю, майонез та соєвий соус.
  4. Рибу поперчити, залити соусом, ретельно перемішати, залишити маринуватися на 30 хвилин.
  5. Скумбрію перекласти в застелену пергаментом форму для запікання, намагаючись викласти шматочки риби на цибулю.
  6. Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.

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#Риба #Скумбрія #Готуємо вдома