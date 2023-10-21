Так ви скумбрію ще не готували: аромат, як у запеченої на мангалі, а за смаком нагадує копчену
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Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою
Зі скумбрії можна приготувати безліч смачних страв. Її варять, запікають, коптять та маринують.
Ця риба не тільки одна з найбільш фінансово доступних на ринку — вона також є джерелом цінних поживних речовин. А рецептом смачної запеченої рибки у незвичайному маринаді з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".
Як приготувати скумбрію?
Інгредієнти:
- скумбрія — 3 шт. (500-600 г)
- цибуля — 4 шт. (середня)
- перець чорний мелений — за смаком
- гірчиця – 3 ст. л.
- майонез – 4 ст. л.
- соєвий соус — 5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу промити, відрізати голову, почистити, нарізати на шматочки шириною 2 см, перекласти в миску.
- Нарізати цибулю півкільцями, поділити руками, пересипати її до риби.
- Приготувати соус, змішавши гірчицю, майонез та соєвий соус.
- Рибу поперчити, залити соусом, ретельно перемішати, залишити маринуватися на 30 хвилин.
- Скумбрію перекласти в застелену пергаментом форму для запікання, намагаючись викласти шматочки риби на цибулю.
- Запікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.