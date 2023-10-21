З цими лінивими круасанами ви не підете в кондитерську: перевірений рецепт смакоти до чаю
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Начинки можна покласти так багато, як хочеться
Ми розповідали, як приготувати смачне печиво. Тепер ділимось рецептом дуже простих, "лінивих" домашніх круасанів.
Перевага того, щоб готувати круасани власноруч, полягає у тому, що начинки можна покласти стільки, скільки хочеться. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Молоко – 250 мл.
- Маргарин або вершкове масло – 100 г
- Борошно – 550-600 г
- Яйця – 2 шт
- Дріжджі – 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Ванільний цукор – 1,5 ч. л.
- Варене згущене молоко – 300 г
Спосіб приготування:
- Беремо яйця та відділяємо білки від жовтків. У тепле молоко додаємо жовтки, білки тимчасово відставляємо.
- Додаємо розтоплене і охололе вершкове масло. Перемішуємо, тоді кладемо цукор, сіль, дріжджі та ванільний цукор.
- Все перемішуємо. До маси поступово просіюємо борошно.
- Починаємо замішувати тісто ложкою, домішуємо руками. Повинне вийти м’яке тісто. Накриваємо його рушником і ставимо у тепле місце на 1,5-2 години.
- Коли тісто збільшиться вдвічі, ділимо його на чотири частини, кожну з них розкочуємо в коло завтовшки 5-8 мм.
- Кожне коло ділимо на 8 сегментів. Розрізаємо кола на трикутнички, на широку частину кожного викладаємо по чайній ложці вареного згущеного молока.
- Тепер підгинаємо край і якнайкраще придавлюємо його. Закочуємо круасани, вмочуємо кожен в яєчні білки і відразу ж у цукор.
- Викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником і залишаємо на вистоювання хвилин на 30, потім випікаємо при 200 ° C 15 хвилин.
Їх можна їсти одразу гарячими, але остиглими круасани теж дуже смачні. Також ми ділились рецептом простого пирога.