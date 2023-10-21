З цими лінивими круасанами ви не підете в кондитерську: перевірений рецепт смакоти до чаю

Начинки можна покласти так багато, як хочеться

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво. Тепер ділимось рецептом дуже простих, "лінивих" домашніх круасанів.

Перевага того, щоб готувати круасани власноруч, полягає у тому, що начинки можна покласти стільки, скільки хочеться. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Молоко – 250 мл.

Маргарин або вершкове масло – 100 г

Борошно – 550-600 г

Яйця – 2 шт

Дріжджі – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Ванільний цукор – 1,5 ч. л.

Варене згущене молоко – 300 г

Спосіб приготування:

Беремо яйця та відділяємо білки від жовтків. У тепле молоко додаємо жовтки, білки тимчасово відставляємо. Додаємо розтоплене і охололе вершкове масло. Перемішуємо, тоді кладемо цукор, сіль, дріжджі та ванільний цукор. Все перемішуємо. До маси поступово просіюємо борошно. Починаємо замішувати тісто ложкою, домішуємо руками. Повинне вийти м’яке тісто. Накриваємо його рушником і ставимо у тепле місце на 1,5-2 години. Коли тісто збільшиться вдвічі, ділимо його на чотири частини, кожну з них розкочуємо в коло завтовшки 5-8 мм. Кожне коло ділимо на 8 сегментів. Розрізаємо кола на трикутнички, на широку частину кожного викладаємо по чайній ложці вареного згущеного молока. Тепер підгинаємо край і якнайкраще придавлюємо його. Закочуємо круасани, вмочуємо кожен в яєчні білки і відразу ж у цукор. Викладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником і залишаємо на вистоювання хвилин на 30, потім випікаємо при 200 ° C 15 хвилин.

Їх можна їсти одразу гарячими, але остиглими круасани теж дуже смачні. Також ми ділились рецептом простого пирога.