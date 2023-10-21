Бюджетний пиріг з кількох яєць, вартий святкового столу: простий рецепт
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Весь секрет — у ніжній сметанній заливці
Ми розповідали, як смачно приготувати простий гарбузовий пиріг на щодень. Та іноді хочеться поставити на стіл щось ефектніше. На такий випадок є чудовий заливний пиріг з яблуками.
Його легко та просто приготувати. Суміш рисового та пшеничного борошна можна при бажанні замінити на просто рисове або пшеничне. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 50 г.
- Кефір або сметана – 50 г.
- Масло вершкове – 100 г.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
- Сіль – дрібка
- Борошно пшеничне – 130 г.
- Борошно рисове (пшеничне) – 130 г.
- Розпушувач – 1 ч.л.
Для начинки:
- Яблуко – 3-4 шт.
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 90 гр.
- Ванільний цукор – 1 ч.л.
- Сметана – 350 гр.
- Крохмаль кукурудзяний – 20 гр.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо яйце, кефір, цукор та ванільний цукор до однорідної консистенції. В окрему миску просіюємо розпушувач та два види борошна, кладемо дрібку солі, перемішуємо.
- Холодне масло нарізаємо на кубики і додаємо в борошняну суміш. Одразу починаємо перетирати руками у дрібну крихту. Можна скористатися блендером.
- У борошняній масі робимо заглиблення. Вливаємо туди рідку суміш з яйцем. Замішуємо у м’яке тісто, яке не липне до рук. За потреби підсипаємо ще трохи борошна.
- Дно форми застелляємо пергаментом. З тіста формуємо дно та бортики, ставимо у холодильник.
- У мисці добре змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Додаємо сметану і все перемішуємо.
- Яблука чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо на тонкі шматочки. Викладаємо яблука ребром чи хаотично у форму. Заливаємо сметанною заливкою.
- Ставимо у розігріту духовку до 180⁰ на 50-55 хвилин. Подавати пиріг можна, коли він охолоне до кімнатної температури.
Виходить дуже смачно та ніжно. Також ми ділились рецептом простого печива до чаю.