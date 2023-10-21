Бюджетний пиріг з кількох яєць, вартий святкового столу: простий рецепт

Весь секрет — у ніжній сметанній заливці

Ми розповідали, як смачно приготувати простий гарбузовий пиріг на щодень. Та іноді хочеться поставити на стіл щось ефектніше. На такий випадок є чудовий заливний пиріг з яблуками.

Його легко та просто приготувати. Суміш рисового та пшеничного борошна можна при бажанні замінити на просто рисове або пшеничне. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.

Цукор – 50 г.

Кефір або сметана – 50 г.

Масло вершкове – 100 г.

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль – дрібка

Борошно пшеничне – 130 г.

Борошно рисове (пшеничне) – 130 г.

Розпушувач – 1 ч.л.

Для начинки:

Яблуко – 3-4 шт.

Яйце – 2 шт.

Цукор – 90 гр.

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Сметана – 350 гр.

Крохмаль кукурудзяний – 20 гр.

Спосіб приготування:

З’єднуємо яйце, кефір, цукор та ванільний цукор до однорідної консистенції. В окрему миску просіюємо розпушувач та два види борошна, кладемо дрібку солі, перемішуємо. Холодне масло нарізаємо на кубики і додаємо в борошняну суміш. Одразу починаємо перетирати руками у дрібну крихту. Можна скористатися блендером. У борошняній масі робимо заглиблення. Вливаємо туди рідку суміш з яйцем. Замішуємо у м’яке тісто, яке не липне до рук. За потреби підсипаємо ще трохи борошна. Дно форми застелляємо пергаментом. З тіста формуємо дно та бортики, ставимо у холодильник. У мисці добре змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Додаємо сметану і все перемішуємо. Яблука чистимо від шкірки та серцевини. Нарізаємо на тонкі шматочки. Викладаємо яблука ребром чи хаотично у форму. Заливаємо сметанною заливкою. Ставимо у розігріту духовку до 180⁰ на 50-55 хвилин. Подавати пиріг можна, коли він охолоне до кімнатної температури.

Виходить дуже смачно та ніжно. Також ми ділились рецептом простого печива до чаю.