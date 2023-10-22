Всього п’ять хвилин — і сніданок на столі: рецепт ситного та корисного омлету
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Смачний сніданок можна приготувати швидко та просто
Сніданок — важливий прийом їжі. Нам хочеться, щоб він був ситним, смачним та готувався за лічені хвилини. Одним із традиційних сніданків для багатьох є пишний омлет. Ця улюблена багатьма страва готується швидко, та й додавати до неї можна будь-які продукти на свій смак.
Сьогодні ми разом із "ТСН" приготуємо овочевий омлет. Хто б міг подумати, що за кілька хвилин можна приготувати не лише ситний, а й корисний сніданок. Таку страву полюблять навіть діти, які не люблять овочі. Спробуємо?
Як приготувати омлет з овочами
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- перець болгарський – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Цибулю, болгарський перець і помідори помийте і за потреби очистьте, наріжте овочі тонкими півкільцями.
- Яйця посоліть і збийте.
- Сковороду розігрійте, додайте невелику кількість рослинної олії та обсмажте в ній цибулю до м’якості.
- До цибулі додайте перець, смажте ще три хвилини та викладіть помідори. Все посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте.
- Овочі залийте збитими яйцями. Сковороду накрийте та залиште на повільному вогні на п’ять хвилин.
- Готову яєчню посипте зеленню та подавайте гарячою.
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