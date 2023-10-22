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Всього п’ять хвилин — і сніданок на столі: рецепт ситного та корисного омлету

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Для такого омлету не потрібні дорогі продукти
Для такого омлету не потрібні дорогі продукти. Фото tsn.ua

Смачний сніданок можна приготувати швидко та просто

Сніданок — важливий прийом їжі. Нам хочеться, щоб він був ситним, смачним та готувався за лічені хвилини. Одним із традиційних сніданків для багатьох є пишний омлет. Ця улюблена багатьма страва готується швидко, та й додавати до неї можна будь-які продукти на свій смак.

Сьогодні ми разом із "ТСН" приготуємо овочевий омлет. Хто б міг подумати, що за кілька хвилин можна приготувати не лише ситний, а й корисний сніданок. Таку страву полюблять навіть діти, які не люблять овочі. Спробуємо?

Як приготувати омлет з овочами

Інгредієнти:

  • яйця – 5 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • перець болгарський – 2 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю, болгарський перець і помідори помийте і за потреби очистьте, наріжте овочі тонкими півкільцями.
  2. Яйця посоліть і збийте.
  3. Сковороду розігрійте, додайте невелику кількість рослинної олії та обсмажте в ній цибулю до м’якості.
  4. До цибулі додайте перець, смажте ще три хвилини та викладіть помідори. Все посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте.
  5. Овочі залийте збитими яйцями. Сковороду накрийте та залиште на повільному вогні на п’ять хвилин.
  6. Готову яєчню посипте зеленню та подавайте гарячою.

Рекомендуємо також приготувати на сніданок омлет у лаваші з ковбасою та сиром за рецептом "Телеграфа". З ним ви забудете про голод до обіду.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома