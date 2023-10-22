Всього п’ять хвилин — і сніданок на столі: рецепт ситного та корисного омлету

Смачний сніданок можна приготувати швидко та просто

Сніданок — важливий прийом їжі. Нам хочеться, щоб він був ситним, смачним та готувався за лічені хвилини. Одним із традиційних сніданків для багатьох є пишний омлет. Ця улюблена багатьма страва готується швидко, та й додавати до неї можна будь-які продукти на свій смак.

Сьогодні ми разом із "ТСН" приготуємо овочевий омлет. Хто б міг подумати, що за кілька хвилин можна приготувати не лише ситний, а й корисний сніданок. Таку страву полюблять навіть діти, які не люблять овочі. Спробуємо?

Як приготувати омлет з овочами

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

перець болгарський – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю, болгарський перець і помідори помийте і за потреби очистьте, наріжте овочі тонкими півкільцями. Яйця посоліть і збийте. Сковороду розігрійте, додайте невелику кількість рослинної олії та обсмажте в ній цибулю до м’якості. До цибулі додайте перець, смажте ще три хвилини та викладіть помідори. Все посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте. Овочі залийте збитими яйцями. Сковороду накрийте та залиште на повільному вогні на п’ять хвилин. Готову яєчню посипте зеленню та подавайте гарячою.

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