Про звичайну шарлотку забудете: додайте замість яблук інший інгредієнт

Відмінна альтернатива класичного яблучного пирога

Домашня випічка радує не тільки наші смакові рецептори, вона ще й дарує будинку приємну атмосферу затишку. Найпростішим і найсмачнішим пирогом вважається яблучна шарлотка. Однак якщо хочеться трохи урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати шарлотку з гарбуза.

У рецепті від "Знай.UA" цей овоч чудово поєднується з тістом. Готується така шарлотка так само швидко, як і класична. Однак хрумка цукрова скоринка і ніжна солодка начинка підкорить серце кожного.

Як приготувати гарбузову шарлотку

Інгредієнти:

яйце — 4 шт.;

пшеничне борошно — 1 ст.;

цукор — 1 ст.;

розпушувач — 1 ч. л.;

гарбуз — 300 г;

сіль — 1 щіпка;

лимонна цедра — 2 ч. л.;

ванілін, вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки. М’якуш наріжте кубиками. Яйця збийте з цукром, в них просійте борошно з розпушувачем і додайте ванілін до смаку. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Складіть гарбуз у невелику миску, додайте цукру до смаку. Запекти все в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 8 хвилин. Форму змастіть вершковим маслом та відправте половину тіста. На нього викладіть шматочки гарбуза і посипте тертою лимонною цедрою. Начинку залийте другою половиною тіста. Духовку розігрійте до 180 градусів та відправте пиріг на 35-40 хвилин до готовності.

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