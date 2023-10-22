Про звичайну шарлотку забудете: додайте замість яблук інший інгредієнт
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Відмінна альтернатива класичного яблучного пирога
Домашня випічка радує не тільки наші смакові рецептори, вона ще й дарує будинку приємну атмосферу затишку. Найпростішим і найсмачнішим пирогом вважається яблучна шарлотка. Однак якщо хочеться трохи урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати шарлотку з гарбуза.
У рецепті від "Знай.UA" цей овоч чудово поєднується з тістом. Готується така шарлотка так само швидко, як і класична. Однак хрумка цукрова скоринка і ніжна солодка начинка підкорить серце кожного.
Як приготувати гарбузову шарлотку
Інгредієнти:
- яйце — 4 шт.;
- пшеничне борошно — 1 ст.;
- цукор — 1 ст.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- гарбуз — 300 г;
- сіль — 1 щіпка;
- лимонна цедра — 2 ч. л.;
- ванілін, вершкове масло — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки. М’якуш наріжте кубиками.
- Яйця збийте з цукром, в них просійте борошно з розпушувачем і додайте ванілін до смаку. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Складіть гарбуз у невелику миску, додайте цукру до смаку. Запекти все в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 8 хвилин.
- Форму змастіть вершковим маслом та відправте половину тіста. На нього викладіть шматочки гарбуза і посипте тертою лимонною цедрою. Начинку залийте другою половиною тіста.
- Духовку розігрійте до 180 градусів та відправте пиріг на 35-40 хвилин до готовності.
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