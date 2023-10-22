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Про звичайну шарлотку забудете: додайте замість яблук інший інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Легкий, але смачний десерт
Легкий, але смачний десерт. Фото apostrophe.ua

Відмінна альтернатива класичного яблучного пирога

Домашня випічка радує не тільки наші смакові рецептори, вона ще й дарує будинку приємну атмосферу затишку. Найпростішим і найсмачнішим пирогом вважається яблучна шарлотка. Однак якщо хочеться трохи урізноманітнити меню, пропонуємо приготувати шарлотку з гарбуза.

У рецепті від "Знай.UA" цей овоч чудово поєднується з тістом. Готується така шарлотка так само швидко, як і класична. Однак хрумка цукрова скоринка і ніжна солодка начинка підкорить серце кожного.

Як приготувати гарбузову шарлотку

Інгредієнти:

  • яйце — 4 шт.;
  • пшеничне борошно — 1 ст.;
  • цукор — 1 ст.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • гарбуз — 300 г;
  • сіль — 1 щіпка;
  • лимонна цедра — 2 ч. л.;
  • ванілін, вершкове масло — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очистьте від шкірки. М’якуш наріжте кубиками.
  2. Яйця збийте з цукром, в них просійте борошно з розпушувачем і додайте ванілін до смаку. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
  3. Складіть гарбуз у невелику миску, додайте цукру до смаку. Запекти все в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 8 хвилин.
  4. Форму змастіть вершковим маслом та відправте половину тіста. На нього викладіть шматочки гарбуза і посипте тертою лимонною цедрою. Начинку залийте другою половиною тіста.
  5. Духовку розігрійте до 180 градусів та відправте пиріг на 35-40 хвилин до готовності.

Рекомендуємо також приготувати гарбузовий пиріг за рецептом "Телеграфа". Цей ароматний осінній десерт підкорить всіх.

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#Рецепт #Гарбуз #Випічка #Готуємо вдома