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Як із жмені фаршу приготувати гору котлет: секретний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковиті та ароматні котлети вийдуть при мінімумі грошей
Соковиті та ароматні котлети вийдуть при мінімумі грошей. Фото babusyni-retsepty

Цей рецепт збереже вам час та гроші

Соковиті ароматні котлети ми готуємо дуже часто. Як правило, биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням хліба чи картоплі. А якщо спробувати замінити ці інгредієнти, наприклад, на капусту?

Саме такий рецепт пропонує нам "Знай.UA". Такі котлети з капустою та м’ясом виходять неймовірно ніжними та не менш соковитими. До того ж, готувати їх ще й вигідно – буквально із жмені фаршу у вас вийде гора котлет. Така страва сподобається близьким за фантастичний смак, а вам за простоту приготування.

Як приготувати котлети з капустою

Інгредієнти:

  • капуста – 400 г;
  • фарш — 400 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль та перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Капусту подрібніть на тертці або великим гострим ножем, викладіть її в глибоку миску, додайте подрібнену цибулю з часником. Посоліть і притисніть, щоб капуста дала сік.
  2. До отриманої маси додайте фарш і одне яйце, перемішайте все до однорідного стану і сформуйте невеликі котлети. Трохи приплюсніть їх – плоскі котлети краще просмажаться.
  3. Форму застелите пергаментом, змастіть маслом і викладіть биточки. Відправте їх у духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів 20 хвилин.

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