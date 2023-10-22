Як із жмені фаршу приготувати гору котлет: секретний рецепт
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Соковиті ароматні котлети ми готуємо дуже часто. Як правило, биточки готуються з м’ясного фаршу з додаванням хліба чи картоплі. А якщо спробувати замінити ці інгредієнти, наприклад, на капусту?
Саме такий рецепт пропонує нам "Знай.UA". Такі котлети з капустою та м’ясом виходять неймовірно ніжними та не менш соковитими. До того ж, готувати їх ще й вигідно – буквально із жмені фаршу у вас вийде гора котлет. Така страва сподобається близьким за фантастичний смак, а вам за простоту приготування.
Як приготувати котлети з капустою
Інгредієнти:
- капуста – 400 г;
- фарш — 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль та перець – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Капусту подрібніть на тертці або великим гострим ножем, викладіть її в глибоку миску, додайте подрібнену цибулю з часником. Посоліть і притисніть, щоб капуста дала сік.
- До отриманої маси додайте фарш і одне яйце, перемішайте все до однорідного стану і сформуйте невеликі котлети. Трохи приплюсніть їх – плоскі котлети краще просмажаться.
- Форму застелите пергаментом, змастіть маслом і викладіть биточки. Відправте їх у духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів 20 хвилин.
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