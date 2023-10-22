Один лаваш, шматочок шинки — і вся сім’я сита: простий рецепт фантастичного перекусу
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Вам не доведеться довго метушиться на кухні
Домашні пироги – улюблена нами страва. Ми робимо їх солоними та солодкими, із сиром, ягодами чи м’ясом.
Сьогодні ми разом з "Бабусиними рецептами" приготуємо лінивий варіант пирога шинкою та сиром на основі лаваша. Вам не доведеться замішувати тісто і вмикати духовку. З простих інгредієнтів і без мороки на кухні вийде чудова страва.
Як приготувати пиріг з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш тонкий – 1 шт.;
- шинка – 150 г;
- сир – 100 г;
- помідор – 1 шт.
Для заливання:
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 100 мл;
- сіль — щіпка;
- зелень – за бажанням;
- олія вершкове – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Лаваш складаємо в 4 шари та вирізаємо коржики по діаметру сковороди.
- Шинку нарізаємо невеликими кубиками, помідор ріжемо тонкими скибочками, сир натираємо на дрібній тертці, нарізаємо зелень.
- Для приготування заливки миску розбиваємо яйця, солимо і додаємо молоко, все збиваємо.
- Сковороду змащуємо вершковим маслом, вливаємо третину заливки та викладаємо один лаваш.
- На нього викладаємо половину шинки та третину сиру. Поступово розподіляємо, накриваємо іншим лавашем, зверху викладаємо помідор, посипаємо сиром і зеленню. Накриваємо ще одним лавашем, на який викладаємо на нього залишки сиру та ковбаси.
- Начинку накриваємо лавашем, заливаємо яєчною сумішшю та притискаємо лопаткою краю пирога.
- Обсмажуємо пиріг по обидва боки протягом 10 хвилин і подаємо на стіл.
До речі, лаваш можна легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Вам потрібні прості інгредієнти.