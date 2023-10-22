Один лаваш, шматочок шинки — і вся сім’я сита: простий рецепт фантастичного перекусу

Вам не доведеться довго метушиться на кухні

Домашні пироги – улюблена нами страва. Ми робимо їх солоними та солодкими, із сиром, ягодами чи м’ясом.

Сьогодні ми разом з "Бабусиними рецептами" приготуємо лінивий варіант пирога шинкою та сиром на основі лаваша. Вам не доведеться замішувати тісто і вмикати духовку. З простих інгредієнтів і без мороки на кухні вийде чудова страва.

Як приготувати пиріг з лаваша

Інгредієнти:

лаваш тонкий – 1 шт.;

шинка – 150 г;

сир – 100 г;

помідор – 1 шт.

Для заливання:

яйця – 2 шт.;

молоко – 100 мл;

сіль — щіпка;

зелень – за бажанням;

олія вершкове – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Лаваш складаємо в 4 шари та вирізаємо коржики по діаметру сковороди. Шинку нарізаємо невеликими кубиками, помідор ріжемо тонкими скибочками, сир натираємо на дрібній тертці, нарізаємо зелень. Для приготування заливки миску розбиваємо яйця, солимо і додаємо молоко, все збиваємо. Сковороду змащуємо вершковим маслом, вливаємо третину заливки та викладаємо один лаваш. На нього викладаємо половину шинки та третину сиру. Поступово розподіляємо, накриваємо іншим лавашем, зверху викладаємо помідор, посипаємо сиром і зеленню. Накриваємо ще одним лавашем, на який викладаємо на нього залишки сиру та ковбаси. Начинку накриваємо лавашем, заливаємо яєчною сумішшю та притискаємо лопаткою краю пирога. Обсмажуємо пиріг по обидва боки протягом 10 хвилин і подаємо на стіл.

До речі, лаваш можна легко приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Вам потрібні прості інгредієнти.