Жоден гість не піде без рецепта: чудовий салат до святкового столу

Страва доречна і для святкового столу, і для сімейного обіду

Найрізноманітніші салати на будь-який смак ми готуємо дуже часто. Ця страва доречна і на святковий стіл, і до сімейного обіду чи перекусу. Що може бути простіше, ніж нарізати інгредієнти та додати улюблену заправку?

Сьогодні ми разом із "Главредом" поділимося рецептом вишуканого та неймовірно пікантного салату. Всі інгредієнти ви легко знайдете у себе в холодильнику або в найближчому магазині. Ви здивуєтеся такому шикарному результату, отриманому без особливих турбот.

Як приготувати салат з м’яса та картоплі

Інгредієнти:

картопля середнього розміру — 5 шт.;

рослинна олія без запаху — 2 ст. л.;

солоні огірки — 5 шт.;

ковбаса копчена або куряче філе — 180 гр;

половина цибулини;

лимонний сік — 1 ст. л.;

французька гірчиця — 1 ч. л.;

петрушка (або кінза), чорний перець, сіль, майонез – на свій смак.

Спосіб приготування:

Картоплю миємо, відварюємо в мундирі до готовності, остуджуємо, чистимо і ріжемо кубиками. Відправляємо в салатник, додаємо олію. Зелень миємо, дрібно нарізаємо, додаємо до картоплі, солимо, перчимо і перемішуємо. Огірки нарізаємо дрібними кубиками, ковбасу чи куряче філе ріжемо соломкою, дрібно нарізаємо половину цибулини. Все додаємо салат. До інгредієнтів додаємо майонез, лимонний сік та французьку гірчицю. Все акуратно та ретельно перемішуємо, відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин. Через вказаний час дістаємо страву, за бажанням додаємо тертий пармезан та подаємо до столу.

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