Жодного запаху на кухні: рибка за цим рецептом стане вашою улюбленою
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Від такої риби ніхто не відмовиться
Приготування риби у духовці – найпростіший варіант для сімейного обіду чи вечері. Спробувавши цей рецепт, ви користуватиметеся ним завжди — це смачно, ситно, корисно і з мінімальною кількістю олії.
Крім того, завдяки рецепту від Ukr.Media ви не відчуватимете смердючого запаху по всій кухні. Така страва точно припаде до душі всім — і вам, і вашим близьким!
Як приготувати запечену рибу в духовці
Інгредієнти:
- риба – 4 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- приправа для риби – 1 ч.л.;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- петрушка — 50 г;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль, перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Рибу промийте, очистьте, видаліть плавці та з одного боку зробіть надрізи.
- У мисці з’єднайте сіль та перець. Додайте до суміші приправу для риби, цедру лимона та оливкову олію. Отриманим маринадом натріть рибку і замаринуйте на півгодини.
- Форму для запікання застеліть фольгою і покладіть нарізану кільцями цибулю.
- У середину замаринованої риби надішліть подрібнену петрушку, а кожен розріз покладіть по маленькому шматочку вершкового масла.
- Рибку загорніть фольгою і запікайте протягом півгодини за температури 180 градусів. За 5 хвилин до готовності відкрийте фольгу і дайте рибі зарум’янитися.
Подавайте запечену рибку з рисом, макаронами або картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.