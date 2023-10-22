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Жодного запаху на кухні: рибка за цим рецептом стане вашою улюбленою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рибка вийде смачною та корисною
Рибка вийде смачною та корисною. Фото mukachevo.net

Від такої риби ніхто не відмовиться

Приготування риби у духовці – найпростіший варіант для сімейного обіду чи вечері. Спробувавши цей рецепт, ви користуватиметеся ним завжди — це смачно, ситно, корисно і з мінімальною кількістю олії.

Крім того, завдяки рецепту від Ukr.Media ви не відчуватимете смердючого запаху по всій кухні. Така страва точно припаде до душі всім — і вам, і вашим близьким!

Як приготувати запечену рибу в духовці

Інгредієнти:

  • риба – 4 шт.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • приправа для риби – 1 ч.л.;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • петрушка — 50 г;
  • вершкове масло — 20 г;
  • сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Рибу промийте, очистьте, видаліть плавці та з одного боку зробіть надрізи.
  2. У мисці з’єднайте сіль та перець. Додайте до суміші приправу для риби, цедру лимона та оливкову олію. Отриманим маринадом натріть рибку і замаринуйте на півгодини.
  3. Форму для запікання застеліть фольгою і покладіть нарізану кільцями цибулю.
  4. У середину замаринованої риби надішліть подрібнену петрушку, а кожен розріз покладіть по маленькому шматочку вершкового масла.
  5. Рибку загорніть фольгою і запікайте протягом півгодини за температури 180 градусів. За 5 хвилин до готовності відкрийте фольгу і дайте рибі зарум’янитися.

Подавайте запечену рибку з рисом, макаронами або картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Риба #Готуємо вдома