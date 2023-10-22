Рецепт з далекої Аргентини: без цього соусу ви більше не з’їсте жодного шматочка м’яса

Всього 20 хвилин — і смакота готова

Ось уявіть: ви з сім’єю сідайте обідати або вечеряти і подаєте улюблене м’ясо. Щоправда, не вистачає гострого соусу?

Разом із Shuba ми приготуємо такий соус, що ви відмовитеся від інших! Готується він просто лише з дрібно нарізаної петрушки, рубаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту. За бажанням до соусу можна додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон і лавровий лист. Називається така смакота чимічурі — саме такий соус дуже люблять в Аргентині. Перекладається назва просто і симпатично: дайте мені приправу. Спробуємо?

Як приготувати чимічурі — соус з Аргентини

Інгредієнти на 2 порції:

часник, зубчики — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

червоний перець чилі – 1 шт.;

сіль — 8 г;

оцет винний – 100 мл;

петрушка, гілочка — 30 г;

кінза свіжа — 20 г;

оливкова олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

Цибулю, часник помийте, очистьте, разом із перцем наріжте кубиками та відправте в чашу блендера. Туди ж додайте сіль, винний оцет, подрібніть і залиште суміш маринуватися у власному соку приблизно 20 хвилин. До суміші додайте петрушку, кінзу та повторно подрібніть усі інгредієнти. Масу перекладіть у миску і поступово вливайте в неї оливкову олію. Якщо соус здається надто насиченим, можна додати ще 50 мл олії.

Рекомендуємо подавати соус до соковитого курячого філе за рецептом "Телеграфа". Смачного!