Рецепт з далекої Аргентини: без цього соусу ви більше не з’їсте жодного шматочка м’яса
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Всього 20 хвилин — і смакота готова
Ось уявіть: ви з сім’єю сідайте обідати або вечеряти і подаєте улюблене м’ясо. Щоправда, не вистачає гострого соусу?
Разом із Shuba ми приготуємо такий соус, що ви відмовитеся від інших! Готується він просто лише з дрібно нарізаної петрушки, рубаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту. За бажанням до соусу можна додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон і лавровий лист. Називається така смакота чимічурі — саме такий соус дуже люблять в Аргентині. Перекладається назва просто і симпатично: дайте мені приправу. Спробуємо?
Як приготувати чимічурі — соус з Аргентини
Інгредієнти на 2 порції:
- часник, зубчики — 3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- червоний перець чилі – 1 шт.;
- сіль — 8 г;
- оцет винний – 100 мл;
- петрушка, гілочка — 30 г;
- кінза свіжа — 20 г;
- оливкова олія — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Цибулю, часник помийте, очистьте, разом із перцем наріжте кубиками та відправте в чашу блендера.
- Туди ж додайте сіль, винний оцет, подрібніть і залиште суміш маринуватися у власному соку приблизно 20 хвилин.
- До суміші додайте петрушку, кінзу та повторно подрібніть усі інгредієнти.
- Масу перекладіть у миску і поступово вливайте в неї оливкову олію. Якщо соус здається надто насиченим, можна додати ще 50 мл олії.
Рекомендуємо подавати соус до соковитого курячого філе за рецептом "Телеграфа". Смачного!