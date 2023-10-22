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Рецепт з далекої Аргентини: без цього соусу ви більше не з’їсте жодного шматочка м’яса

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Назва соусу чимичуррі перекладається як "дайте мені приправу"
Назва соусу чимичуррі перекладається як "дайте мені приправу". Фото shuba.life

Всього 20 хвилин — і смакота готова

Ось уявіть: ви з сім’єю сідайте обідати або вечеряти і подаєте улюблене м’ясо. Щоправда, не вистачає гострого соусу?

Разом із Shuba ми приготуємо такий соус, що ви відмовитеся від інших! Готується він просто лише з дрібно нарізаної петрушки, рубаного часнику, оливкової олії, орегано та білого або червоного оцту. За бажанням до соусу можна додати кінзу, червоний перець, зіру, чебрець, лимон і лавровий лист. Називається така смакота чимічурі — саме такий соус дуже люблять в Аргентині. Перекладається назва просто і симпатично: дайте мені приправу. Спробуємо?

Як приготувати чимічурі — соус з Аргентини

Інгредієнти на 2 порції:

  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • червоний перець чилі – 1 шт.;
  • сіль — 8 г;
  • оцет винний – 100 мл;
  • петрушка, гілочка — 30 г;
  • кінза свіжа — 20 г;
  • оливкова олія — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю, часник помийте, очистьте, разом із перцем наріжте кубиками та відправте в чашу блендера.
  2. Туди ж додайте сіль, винний оцет, подрібніть і залиште суміш маринуватися у власному соку приблизно 20 хвилин.
  3. До суміші додайте петрушку, кінзу та повторно подрібніть усі інгредієнти.
  4. Масу перекладіть у миску і поступово вливайте в неї оливкову олію. Якщо соус здається надто насиченим, можна додати ще 50 мл олії.

Рекомендуємо подавати соус до соковитого курячого філе за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Аргентина #Соус #Готуємо вдома