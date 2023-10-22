Допоможе мікрохвильовка: 10 хвилин — і заварний крем готовий

Смакота без особливих клопотів

Навряд чи хтось відмовиться від домашнього десерту. Приголомшливі торти, улюблені пироги, смачні десерти завжди набагато смачніші за магазинні.

Пропонуємо сьогодні приготувати заварний крем за рецептом Shuba. Готується він легко і просто в мікрохвильовій печі і підійде до будь-якого десерту. Для приготування такого заварного крему вам знадобляться молоко, яєчні жовтки, цукор та кукурудзяний крохмаль, а аромату йому додадуть ваніль та цедра лимона. Зберігати його можна в холодильнику, накривши харчовою плівкою.

Як приготувати заварний крем у мікрохвильовій печі

Інгредієнти на 6 порцій:

молоко 2,8% — 500 мл;

крохмаль кукурудзяний — 50 г;

яйце куряче, жовток — 3 шт.;

цукрова пудра — 90 г;

ваніль, стручок — 1 шт.;

лимон, цедра — 20 г.

Спосіб приготування:

У миску покладіть насіння стручка ванілі, додайте молоко і прогрійте в мікрохвильовій печі 3 хвилини. Яєчні жовтки змішайте в окремій мисці із цукровою пудрою. Додайте до них крохмаль і починайте збивати. У масу потроху додайте гаряче молоко, перемішуйте вінчиком. Миску поставте в мікрохвильову піч на максимальну температуру на 1 хвилину. У крем додайте натерту цедру лимона, перемішайте, відправте в холодильник остигати, а перед використанням дайте крему настоятись близько 10 хвилин.

Подавати такий крем можна з гарбузовими млинцями за рецептом "Телеграфа". Смачного!