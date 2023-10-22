Замість "Шуби" та "Олів’є": смачний салат нашвидкуруч
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Копчена курка та свіжі овочі – чудове поєднання продуктів для приготування салату
Якщо гості на порозі та потрібно швидко приготувати щось смачненьке, можна звернути увагу на простий салат з курячим філе. Готується він із простих інгредієнтів, але виходить ніжним та дуже смачним.
Також ця страва з гідністю зможе прикрасити святковий стіл. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".
Як приготувати салат з курячим філе та яйцями
Інгредієнти:
- капуста пекінська — 300 г
- куряче філе копчене — 2 шт.
- яйця курячі — 6 шт.
- огірок — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- оцет — 60 мл
- майонез — за смаком
- сіль
- перець чорний
Спосіб приготування:
- Цибулину очистити, нарізати кубиками, залити оцтом із водою у пропорції 1:1 і залишити маринуватися.
- Капусту порізати соломкою.
- Курку нарізати дрібними кубиками.
- Огірки нарізати невеликими кубиками.
- Злити рідину з нарізаної цибулини та з’єднати всі інгредієнти.
- Посолити, поперчити та заправити майонезом. Перемішати.
Якщо ви любите салати, рекомендуємо також приготувати смачний салат із простих продуктів за рецептом "Телеграфа". Такий салат буде доречний і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.