Замість "Шуби" та "Олів’є": смачний салат нашвидкуруч

Копчена курка та свіжі овочі – чудове поєднання продуктів для приготування салату

Якщо гості на порозі та потрібно швидко приготувати щось смачненьке, можна звернути увагу на простий салат з курячим філе. Готується він із простих інгредієнтів, але виходить ніжним та дуже смачним.

Також ця страва з гідністю зможе прикрасити святковий стіл. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати салат з курячим філе та яйцями

Інгредієнти:

капуста пекінська — 300 г

куряче філе копчене — 2 шт.

яйця курячі — 6 шт.

огірок — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

оцет — 60 мл

майонез — за смаком

сіль

перець чорний

Спосіб приготування:

Цибулину очистити, нарізати кубиками, залити оцтом із водою у пропорції 1:1 і залишити маринуватися. Капусту порізати соломкою. Курку нарізати дрібними кубиками. Огірки нарізати невеликими кубиками. Злити рідину з нарізаної цибулини та з’єднати всі інгредієнти. Посолити, поперчити та заправити майонезом. Перемішати.

Якщо ви любите салати, рекомендуємо також приготувати смачний салат із простих продуктів за рецептом "Телеграфа". Такий салат буде доречний і на святковому столі, і на сімейних посиденьках.