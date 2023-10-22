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Багато начинки і розсипчасте тісто: яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Пиріг виходить просоченим та буквально тане у роті
Пиріг виходить просоченим та буквально тане у роті. Фото filizhanka.top

Яблука у випічці вдало поєднуються з в міру солодким тістом та ніжною сметанною заливкою

Багато хто любить випічку з яблуками. З цими фруктами можна приготувати пиріг, штрудель, ватрушки або оладки.

Сьогодні ми пропонуємо смачний яблучний пиріг, який особливий тим, що яблука запікаються у ніжному сметанному кремі. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Інгредієнти:

Тісто

  • борошно – 350 г;
  • цукор – 150 г;
  • вершкове масло або маргарин – 180 г;
  • сметана – 60-80 г;
  • яйця – 1 шт.
  • розпушувач – 1,5 ч. л.
  • дрібка солі
  • яблука кисло-солодкі – 3-4 шт. великих;

Заливка:

  • сметана – 250 г;
  • цукор – 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Сухі інгредієнти для тіста змішати.
  2. Додати яйце і сметану, злегка змішати лопаткою.
  3. Додати розм'якшене вершкове масло, перемішати лопаткою, потім руками.
  4. Замісити тісто, розділити на дві нерівні частини.
  5. Меншу частину прибрати в морозилку, а більшу покласти у холодильник, попередньо загорнувши обидва шматки у харчову плівку.
  6. Яблука почистити, нарізати тонкими пластинками, збризнути соком лимона, щоб не потемніли.
  7. Тісто витягнути із холодильника, розкатати, викласти у форму для запікання формуючи бортики.
  8. Зверху викласти яблука.
  9. На яблука натерти на великій тертці тісто із морозилки.
  10. Поставити запікатися на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
  11. Сметану збити з цукром, залити нею пиріг.
  12. Пиріг поставити назад у вимкнену духовку іще на 15 хвилин.
  13. Після цього охолодити та подавати до столу.

А якщо ви любите яблука, рекомендуємо також приготувати яблучні фріттери за рецептом "Телеграфа". Це популярна американська страва на сніданок – суміш оладок та пончиків.

Теги:
#Яблука #Випічка #Готуємо вдома