Багато начинки і розсипчасте тісто: яблучний пиріг зі сметанною заливкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Яблука у випічці вдало поєднуються з в міру солодким тістом та ніжною сметанною заливкою
Багато хто любить випічку з яблуками. З цими фруктами можна приготувати пиріг, штрудель, ватрушки або оладки.
Сьогодні ми пропонуємо смачний яблучний пиріг, який особливий тим, що яблука запікаються у ніжному сметанному кремі. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою
Інгредієнти:
Тісто
- борошно – 350 г;
- цукор – 150 г;
- вершкове масло або маргарин – 180 г;
- сметана – 60-80 г;
- яйця – 1 шт.
- розпушувач – 1,5 ч. л.
- дрібка солі
- яблука кисло-солодкі – 3-4 шт. великих;
Заливка:
- сметана – 250 г;
- цукор – 100 г;
Спосіб приготування:
- Сухі інгредієнти для тіста змішати.
- Додати яйце і сметану, злегка змішати лопаткою.
- Додати розм'якшене вершкове масло, перемішати лопаткою, потім руками.
- Замісити тісто, розділити на дві нерівні частини.
- Меншу частину прибрати в морозилку, а більшу покласти у холодильник, попередньо загорнувши обидва шматки у харчову плівку.
- Яблука почистити, нарізати тонкими пластинками, збризнути соком лимона, щоб не потемніли.
- Тісто витягнути із холодильника, розкатати, викласти у форму для запікання формуючи бортики.
- Зверху викласти яблука.
- На яблука натерти на великій тертці тісто із морозилки.
- Поставити запікатися на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
- Сметану збити з цукром, залити нею пиріг.
- Пиріг поставити назад у вимкнену духовку іще на 15 хвилин.
- Після цього охолодити та подавати до столу.
А якщо ви любите яблука, рекомендуємо також приготувати яблучні фріттери за рецептом "Телеграфа". Це популярна американська страва на сніданок – суміш оладок та пончиків.