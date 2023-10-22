Багато начинки і розсипчасте тісто: яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Яблука у випічці вдало поєднуються з в міру солодким тістом та ніжною сметанною заливкою

Багато хто любить випічку з яблуками. З цими фруктами можна приготувати пиріг, штрудель, ватрушки або оладки.

Сьогодні ми пропонуємо смачний яблучний пиріг, який особливий тим, що яблука запікаються у ніжному сметанному кремі. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати яблучний пиріг зі сметанною заливкою

Інгредієнти:

Тісто

борошно – 350 г;

цукор – 150 г;

вершкове масло або маргарин – 180 г;

сметана – 60-80 г;

яйця – 1 шт.

розпушувач – 1,5 ч. л.

дрібка солі

яблука кисло-солодкі – 3-4 шт. великих;

Заливка:

сметана – 250 г;

цукор – 100 г;

Спосіб приготування:

Сухі інгредієнти для тіста змішати. Додати яйце і сметану, злегка змішати лопаткою. Додати розм'якшене вершкове масло, перемішати лопаткою, потім руками. Замісити тісто, розділити на дві нерівні частини. Меншу частину прибрати в морозилку, а більшу покласти у холодильник, попередньо загорнувши обидва шматки у харчову плівку. Яблука почистити, нарізати тонкими пластинками, збризнути соком лимона, щоб не потемніли. Тісто витягнути із холодильника, розкатати, викласти у форму для запікання формуючи бортики. Зверху викласти яблука. На яблука натерти на великій тертці тісто із морозилки. Поставити запікатися на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Сметану збити з цукром, залити нею пиріг. Пиріг поставити назад у вимкнену духовку іще на 15 хвилин. Після цього охолодити та подавати до столу.

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