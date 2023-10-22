До цих котлет гарнір не знадобиться: рецепт смачної вечері для всієї родини

Гречаники з м’ясним фаршем, у томатному соусі, — дуже смачна і проста у приготуванні страва

Каша із гречки є дуже корисним продуктом. Її можна подавати як додаток до основної страви або використовувати як компонент для приготування інших кулінарних виробів, наприклад гречаників.

Це незвичайна, але дуже смачна страва української кухні. Апетитні та смачні котлети виходять м’якими, ніжними, з апетитною скоринкою. А рецептом з нами поділилися на порталі RecipesFoods.

Як приготувати гречаники

Інгредієнти:

500 г м’яса;

150 г гречаної крупи;

2 яйця;

2 цибулини;

200 г томатного соусу;

сіль, перець — за смаком;

борошно для панірування;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Гречану крупу відварити до готовності. М’ясо пропустити через м’ясорубку з однією цибулею. Додати у фарш яйця, сіль та перець за смаком, ретельно вимісити. З’єднати м’ясний фарш із гречкою, знову добре перемішати. З фаршу сформувати котлети, обваляти їх у борошні. Обсмажити отримані гречаники на олії з двох сторін до золотистої скоринки. Другу цибулину нарізати півкільцями та обсмажити на олії до золотистого кольору. Влити томатний соус та протушкувати. У сковороду з соусом викласти гречаники, накрити кришкою та довести до готовності на невеликому вогні протягом 20-25 хвилин.

А якщо ви любите гречану крупу, рекомендуємо приготувати її так, що вечерю наминатимуть за обидві щоки. Її можна запекти з овочами та яйцем у звичайних скляних банках.