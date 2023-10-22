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Здивуйте гостей: найпростіший десерт з двох інгредієнтів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від такої смакоти точно ніхто не відмовиться
Від такої смакоти точно ніхто не відмовиться. Фото picantecooking.com

Чудовий спосіб блискуче завершити застілля

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво. Наступний десерт теж актуальний, поки ще не стало дуже холодно. Ці найпростіші солодощі готуються з кількох інгредієнтів.

Для такого десерту потрібні лише два компоненти. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • вершки 33% — 250 мл
  • домашнє варення або ягоди, перетерті з цукром — 4 столові ложки

Спосіб приготування:

  1. З цієї кількості продуктів виходить 10 невеликих порцій простого десерту. Холодні вершки (з холодильника) збиваємо міксером. Цей процес займе близько п’яти хвилин, в результаті ми повинні отримати пишну та повітряну масу.
  2. Ягоди теж треба збити блендером, але у окремій мисочці. Після цього поступово з’єднуємо ягідну масу з вершковою, ні на секунду не припиняючи збивати.
  3. Ми отримуємо об’ємну масу. Її потрібно викласти на пергамент. При цьому такому десерту можна надати будь-якої форми, в тому числі, зробити її порційною.
  4. Отриману заготовку потрібно на півтори-дві години поставити в морозильну камеру. За цей час десерт стане щільнішим.

Перед подачею не варто відразу знімати десерт з пергаменту. Перед цим потрібно 2 хвилини дати йому настоятися при кімнатній температурі. Також ми розповідали, як приготувати цікавий десерт з гарбуза.

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#Рецепт #Морозиво #Вершки #Десерт