Здивуйте гостей: найпростіший десерт з двох інгредієнтів

Чудовий спосіб блискуче завершити застілля

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво. Наступний десерт теж актуальний, поки ще не стало дуже холодно. Ці найпростіші солодощі готуються з кількох інгредієнтів.

Для такого десерту потрібні лише два компоненти. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

вершки 33% — 250 мл

домашнє варення або ягоди, перетерті з цукром — 4 столові ложки

Спосіб приготування:

З цієї кількості продуктів виходить 10 невеликих порцій простого десерту. Холодні вершки (з холодильника) збиваємо міксером. Цей процес займе близько п’яти хвилин, в результаті ми повинні отримати пишну та повітряну масу. Ягоди теж треба збити блендером, але у окремій мисочці. Після цього поступово з’єднуємо ягідну масу з вершковою, ні на секунду не припиняючи збивати. Ми отримуємо об’ємну масу. Її потрібно викласти на пергамент. При цьому такому десерту можна надати будь-якої форми, в тому числі, зробити її порційною. Отриману заготовку потрібно на півтори-дві години поставити в морозильну камеру. За цей час десерт стане щільнішим.

Перед подачею не варто відразу знімати десерт з пергаменту. Перед цим потрібно 2 хвилини дати йому настоятися при кімнатній температурі. Також ми розповідали, як приготувати цікавий десерт з гарбуза.