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Три картоплини і жменя ковбаси: цікавий варіант супершвидкої та ситної вечері

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таку запіканку приготувати простіше простого
Таку запіканку приготувати простіше простого. Фото shuba.life

Чудова страва для вечері чи обіду

Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось простим рецептом, з яким дуже просто і швидко вдасться приготувати обід або вечерю.

Виходить дуже смачно, не одразу і скажеш, що основний інгредієнт страви — звичайнісінька картопля. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт;
  • ковбаса – 200 г;
  • яйце – 2 шт;
  • майонез – 1 ст. л;
  • сіль — до смаку;
  • перець — до смаку;
  • кріп сушений — до смаку;
  • сир – 60 г.

Спосіб приготування:

  1. Насамперед відварюємо картоплю в мундирі. Обов’язково солимо до власного смаку. Даємо картоплі охолонути і очищаємо її від шкірки, а потім нарізаємо.
  2. Беремо форму для випікання. Змащуємо її олією, викладаємо на дно шаром картоплю. Посипаємо спеціями.
  3. Ковбасу нарізаємо на маленькі кубики. Розподіляємо її у формі поверх картоплі. Збиваємо у окремій мисці яйця та майонез, туди ж додаємо сушений кріп (за бажанням) та сіль.
  4. Вливаємо масу у форму з продуктами, намагаємось вливати рівномірно. Зверху натираємо твердий сир.
  5. Випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Орієнтовний час випікання — 20 хвилин.

Виходить дуже ситно, смачно і швидко. Картопля відмінно пропікається, просочується заливкою. Також ми розповідали, як приготувати смачну солодку запіканку.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Ковбаса #Запіканка