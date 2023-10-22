Три картоплини і жменя ковбаси: цікавий варіант супершвидкої та ситної вечері
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Чудова страва для вечері чи обіду
Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось простим рецептом, з яким дуже просто і швидко вдасться приготувати обід або вечерю.
Виходить дуже смачно, не одразу і скажеш, що основний інгредієнт страви — звичайнісінька картопля. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт;
- ковбаса – 200 г;
- яйце – 2 шт;
- майонез – 1 ст. л;
- сіль — до смаку;
- перець — до смаку;
- кріп сушений — до смаку;
- сир – 60 г.
Спосіб приготування:
- Насамперед відварюємо картоплю в мундирі. Обов’язково солимо до власного смаку. Даємо картоплі охолонути і очищаємо її від шкірки, а потім нарізаємо.
- Беремо форму для випікання. Змащуємо її олією, викладаємо на дно шаром картоплю. Посипаємо спеціями.
- Ковбасу нарізаємо на маленькі кубики. Розподіляємо її у формі поверх картоплі. Збиваємо у окремій мисці яйця та майонез, туди ж додаємо сушений кріп (за бажанням) та сіль.
- Вливаємо масу у форму з продуктами, намагаємось вливати рівномірно. Зверху натираємо твердий сир.
- Випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Орієнтовний час випікання — 20 хвилин.
Виходить дуже ситно, смачно і швидко. Картопля відмінно пропікається, просочується заливкою. Також ми розповідали, як приготувати смачну солодку запіканку.