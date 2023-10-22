Три картоплини і жменя ковбаси: цікавий варіант супершвидкої та ситної вечері

Чудова страва для вечері чи обіду

Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось простим рецептом, з яким дуже просто і швидко вдасться приготувати обід або вечерю.

Виходить дуже смачно, не одразу і скажеш, що основний інгредієнт страви — звичайнісінька картопля. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

картопля – 3 шт;

ковбаса – 200 г;

яйце – 2 шт;

майонез – 1 ст. л;

сіль — до смаку;

перець — до смаку;

кріп сушений — до смаку;

сир – 60 г.

Спосіб приготування:

Насамперед відварюємо картоплю в мундирі. Обов’язково солимо до власного смаку. Даємо картоплі охолонути і очищаємо її від шкірки, а потім нарізаємо. Беремо форму для випікання. Змащуємо її олією, викладаємо на дно шаром картоплю. Посипаємо спеціями. Ковбасу нарізаємо на маленькі кубики. Розподіляємо її у формі поверх картоплі. Збиваємо у окремій мисці яйця та майонез, туди ж додаємо сушений кріп (за бажанням) та сіль. Вливаємо масу у форму з продуктами, намагаємось вливати рівномірно. Зверху натираємо твердий сир. Випікаємо у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів. Орієнтовний час випікання — 20 хвилин.

Виходить дуже ситно, смачно і швидко. Картопля відмінно пропікається, просочується заливкою. Також ми розповідали, як приготувати смачну солодку запіканку.