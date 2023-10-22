Ситний обід без грама м’яса: ці смачні котлети будуть їсти сковорідками

Котлетки виходять шалено смачними, з красивою скоринкою

Смачні, соковиті м’ясні котлети — чудова страва для обіду чи вечері. Але вони підходять не всім — дехто не вживає м’яса, або ж просто хочеться внести в раціон трохи різноманіття.

На такий випадок підходять цікаві рецепти котлеток без м’яса. Рецептом цікавої страви з картоплі та сиру поділились на порталі Pixelinform. Для неї підійде навіть вчорашнє картопляне пюре.

Інгредієнти:

1,5 склянки готового картопляного пюре

1,5 склянки тертого твердого сиру

1 яйце

1 чайна ложка розпушувача

3 столові ложки борошна

сіль, перець

улюблені спеції

3 столові ложки сметани

пучок кропу

Спосіб приготування:

Потрібно лише змішати в мисці інгредієнти для тіста. З’єднуємо в одну масу пюре, яйце, сир, борошно та сметану. Додаємо сіль, розпушувач, ваші улюблені спеції. Кріп промиваємо, просушуємо на паперовому рушничку. Кришимо і теж перекладаємо до загальної маси. Перемішуємо — і можна формувати котлети. Відділяємо частини "тіста" і формуємо котлетки. Потім перекладаємо їх у розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажити такі котлетки краще на середньому вогні — так вони просмажаться. Обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.

Така страва виходить ніжною і дуже ароматною. Такі котлети можна готувати і як гарнір, і подавати як окрему страву. Дуже смачно буде їсти їх з соусом на основі йогурту.