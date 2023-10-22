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Ситний обід без грама м’яса: ці смачні котлети будуть їсти сковорідками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Підходить для вегетеріанців або просто як різноманіття в раціоні
Підходить для вегетеріанців або просто як різноманіття в раціоні. Фото maximum.fm

Котлетки виходять шалено смачними, з красивою скоринкою

Смачні, соковиті м’ясні котлети — чудова страва для обіду чи вечері. Але вони підходять не всім — дехто не вживає м’яса, або ж просто хочеться внести в раціон трохи різноманіття.

На такий випадок підходять цікаві рецепти котлеток без м’яса. Рецептом цікавої страви з картоплі та сиру поділились на порталі Pixelinform. Для неї підійде навіть вчорашнє картопляне пюре.

Інгредієнти:

  • 1,5 склянки готового картопляного пюре
  • 1,5 склянки тертого твердого сиру
  • 1 яйце
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 3 столові ложки борошна
  • сіль, перець
  • улюблені спеції
  • 3 столові ложки сметани
  • пучок кропу

Спосіб приготування:

  1. Потрібно лише змішати в мисці інгредієнти для тіста. З’єднуємо в одну масу пюре, яйце, сир, борошно та сметану. Додаємо сіль, розпушувач, ваші улюблені спеції.
  2. Кріп промиваємо, просушуємо на паперовому рушничку. Кришимо і теж перекладаємо до загальної маси.
  3. Перемішуємо — і можна формувати котлети. Відділяємо частини "тіста" і формуємо котлетки. Потім перекладаємо їх у розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
  4. Смажити такі котлетки краще на середньому вогні — так вони просмажаться. Обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору.

Така страва виходить ніжною і дуже ароматною. Такі котлети можна готувати і як гарнір, і подавати як окрему страву. Дуже смачно буде їсти їх з соусом на основі йогурту.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Котлети #Вегетаріанські котлети