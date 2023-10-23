Омлет вийде як у дитячому садку: хитрий рецепт лише з трьох інгредієнтів
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Шикарний сніданок — це легко та просто
Сніданок — найважливіший прийом їжі. До нього у нас велика кількість вимог: потрібно, щоб сніданок був ситним, смачним та корисним. Якщо ще на його приготування потрібно небагато часу – така страва безцінна.
Однією з найпопулярніших страв на сніданок є омлет. Рецептів його приготування — мабуть, і здається, що придумати нове вже неможливо. Проте "Главред" ділиться рецептом пишного, як у дитячому садку омлету. У це складно повірити, але смакота готується з трьох інгредієнтів буквально за лічені хвилини. Від такого омлету ви не відірвете навіть найпримхливіших дітей.
Як приготувати пишний омлет зі сметаною та молоком
Інгредієнти:
- яйця — 8 шт.;
- молоко — 150 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- соняшникова олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо яйця. До них додаємо сметану, молоко, сіль і все ретельно перемішуємо.
- На гарячу сковороду наливаємо олію і додаємо яєчну суміш.
- Омлет смажимо на повільному вогні, поки він не підніметься, після чого накриваємо сковороду кришкою і чекаємо до готовності страви.
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