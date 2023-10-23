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Омлет вийде як у дитячому садку: хитрий рецепт лише з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пишний омлет на сметані дуже просто приготувати
Пишний омлет на сметані дуже просто приготувати. Фото apostrophe.ua

Шикарний сніданок — це легко та просто

Сніданок — найважливіший прийом їжі. До нього у нас велика кількість вимог: потрібно, щоб сніданок був ситним, смачним та корисним. Якщо ще на його приготування потрібно небагато часу – така страва безцінна.

Однією з найпопулярніших страв на сніданок є омлет. Рецептів його приготування — мабуть, і здається, що придумати нове вже неможливо. Проте "Главред" ділиться рецептом пишного, як у дитячому садку омлету. У це складно повірити, але смакота готується з трьох інгредієнтів буквально за лічені хвилини. Від такого омлету ви не відірвете навіть найпримхливіших дітей.

Як приготувати пишний омлет зі сметаною та молоком

Інгредієнти:

  • яйця — 8 шт.;
  • молоко — 150 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У миску вбиваємо яйця. До них додаємо сметану, молоко, сіль і все ретельно перемішуємо.
  2. На гарячу сковороду наливаємо олію і додаємо яєчну суміш.
  3. Омлет смажимо на повільному вогні, поки він не підніметься, після чого накриваємо сковороду кришкою і чекаємо до готовності страви.

Рекомендуємо також приготувати омлет у лаваші за рецептом "Телеграфа ". Ви снідатимете із задоволенням.

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#Рецепт #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома