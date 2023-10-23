Всього десять хвилин — і сита вся родина: найшвидший рецепт перекусу
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Гора смакоти за лічені хвилини
Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обходяться без найрізноманітніших закусок. Солоні та солодкі, гарячі та холодні – ми не уявляємо без закусок свій стіл. Якщо ви дуже любите сосиски у тісті, але не хочете возитися з тістом, цей рецепт саме для вас.
За рецептом "УНІАН" для сосисок у тісті вам не доведеться поратися з борошном і замішувати тісто, ми просто візьмемо лаваш. Ви приготуєте таку закуску за п’ять хвилин, а з’їсте за хвилину — настільки ця приголомшлива страва!
Як приготувати сосиски в лаваші
Інгредієнти:
- лаваш — 2 листи;
- сосиски — 8 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- гірчиця або томатний соус — 2 ст. л.;
- зелена цибуля — пучок;
- яйце — 2 шт.;
- сіль - до свого смаку;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Розріжте листи лаваша на 4 частини.
- Цибулю очистьте, помийте та наріжте. Сир натріть на тертці. Яйця збийте.
- Половину порційного листа лаваша змастіть гірчицею або томатним соусом, посипте цибулею, сиром і зверху покладіть сосиску.
- Лаваш загорніть, повертаючи краї з обох боків і закріпіть край лаваша збитим яйцем.
- Вмочіть сосиску в лаваші у збите яйце і викладіть швом вниз на попередньо розігріту сковороду з олією. Обсмажте сосиску в лаваші до рум’яності з усіх боків та подавайте до столу.
До речі, до такої страви ви можете подати улюблений соус за рецептом "Телеграфа". Смачного!