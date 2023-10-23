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Всього десять хвилин — і сита вся родина: найшвидший рецепт перекусу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Від таких сосисок у лаваші особливо у захваті будуть діти
Від таких сосисок у лаваші особливо у захваті будуть діти. Фото nizhyn.in.ua

Гора смакоти за лічені хвилини

Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обходяться без найрізноманітніших закусок. Солоні та солодкі, гарячі та холодні – ми не уявляємо без закусок свій стіл. Якщо ви дуже любите сосиски у тісті, але не хочете возитися з тістом, цей рецепт саме для вас.

За рецептом "УНІАН" для сосисок у тісті вам не доведеться поратися з борошном і замішувати тісто, ми просто візьмемо лаваш. Ви приготуєте таку закуску за п’ять хвилин, а з’їсте за хвилину — настільки ця приголомшлива страва!

Як приготувати сосиски в лаваші

Інгредієнти:

  • лаваш — 2 листи;
  • сосиски — 8 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • гірчиця або томатний соус — 2 ст. л.;
  • зелена цибуля — пучок;
  • яйце — 2 шт.;
  • сіль - до свого смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Розріжте листи лаваша на 4 частини.
  2. Цибулю очистьте, помийте та наріжте. Сир натріть на тертці. Яйця збийте.
  3. Половину порційного листа лаваша змастіть гірчицею або томатним соусом, посипте цибулею, сиром і зверху покладіть сосиску.
  4. Лаваш загорніть, повертаючи краї з обох боків і закріпіть край лаваша збитим яйцем.
  5. Вмочіть сосиску в лаваші у збите яйце і викладіть швом вниз на попередньо розігріту сковороду з олією. Обсмажте сосиску в лаваші до рум’яності з усіх боків та подавайте до столу.

До речі, до такої страви ви можете подати улюблений соус за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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