Всього десять хвилин — і сита вся родина: найшвидший рецепт перекусу

Гора смакоти за лічені хвилини

Жодні дружні чи сімейні посиденьки не обходяться без найрізноманітніших закусок. Солоні та солодкі, гарячі та холодні – ми не уявляємо без закусок свій стіл. Якщо ви дуже любите сосиски у тісті, але не хочете возитися з тістом, цей рецепт саме для вас.

За рецептом "УНІАН" для сосисок у тісті вам не доведеться поратися з борошном і замішувати тісто, ми просто візьмемо лаваш. Ви приготуєте таку закуску за п’ять хвилин, а з’їсте за хвилину — настільки ця приголомшлива страва!

Як приготувати сосиски в лаваші

Інгредієнти:

лаваш — 2 листи;

сосиски — 8 шт.;

твердий сир — 100 г;

гірчиця або томатний соус — 2 ст. л.;

зелена цибуля — пучок;

яйце — 2 шт.;

сіль - до свого смаку;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Розріжте листи лаваша на 4 частини. Цибулю очистьте, помийте та наріжте. Сир натріть на тертці. Яйця збийте. Половину порційного листа лаваша змастіть гірчицею або томатним соусом, посипте цибулею, сиром і зверху покладіть сосиску. Лаваш загорніть, повертаючи краї з обох боків і закріпіть край лаваша збитим яйцем. Вмочіть сосиску в лаваші у збите яйце і викладіть швом вниз на попередньо розігріту сковороду з олією. Обсмажте сосиску в лаваші до рум’яності з усіх боків та подавайте до столу.

До речі, до такої страви ви можете подати улюблений соус за рецептом "Телеграфа". Смачного!